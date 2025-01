Estados Unidos: Aspen comienza a sentir la batalla por la Copa de Halfpipe

A pesar de haber quedado afuera del podio en los X Games de Aspen la semana pasada, Atkin viene demostrando solidez en la temporada con un segundo puesto en Copper, un séptimo lugar en Secret Garden (China) y un quinto en Cardrona (Nueva Zelanda).

Pero no la va a tener fácil. Las canadienses Cassie Sharpe y Rachael Karker prometen dar pelea. Sharpe, reciente campeona de los X Games 2025, y Karker, quien busca igualar el récord de 16 podios en la Copa del Mundo de Gu, serán rivales durísimas. Amy Fraser, también de Canadá, llega con confianza tras su bronce en los X Games, mientras que la local Svea Irving intentará mantener su buen desempeño tras meterse en el top 4 en sus tres participaciones previas en la temporada.

