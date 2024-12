Esquí: Shiffrin y su accidente en Killington

La esquiadora permaneció tirada en el suelo durante varios minutos, causando preocupación en el mundo blanco. Según contó más tarde, estaba en estado de shock, incapaz de moverse y con el temor de haber sufrido una lesión interna. Fue trasladada en ambulancia a un centro médico, donde los estudios descartaron lesiones mayores.

Los médicos explicaron que la herida abdominal no pudo ser suturada por su profundidad y el riesgo de infección. En un comunicado, Shiffrin manifestó alivio por no haber sufrido daños más graves, pero aclaró que aún no hay una fecha definida para su regreso a las competencias.

Este accidente no es el primero en su carrera. En 2015, Shiffrin superó un desgarro de ligamento colateral medial y contusiones óseas en la rodilla derecha. Más recientemente, en enero de este año, volvió a competir tras un esguince en la rodilla izquierda. Ambas lesiones la mantuvieron fuera de las pistas por menos de dos meses.

Embed - Mikaela Shiffrin on Instagram: "Oh look… I’ve been impaled. Gonna be a minute…like a few weeks minimum…to be able to take on much of any force. Thank you all again for every ounce of love and support, in the grand scheme, it’s a small pot hole (pun intended), and I’m very thankful for that! #MovingRightAlong … : @mr.jayriley"