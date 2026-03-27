Esquí: Shiffrin vuelve a hacer historia y Julia Scheib se queda con el gigante

La estadounidense cerró una temporada enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que venía de recuperarse de una lesión abdominal grave a principios de 2025. Esta vez no dominó todas las disciplinas como en otras temporadas, pero fue la más completa y regular del circuito. Sumó 1410 puntos en la general, con un rendimiento impresionante en slalom y muy buenos resultados en gigante y supergigante.

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Mientras Shiffrin se quedaba con la general, el Globo de Cristal de slalom gigante fue para la austríaca Julia Scheib, que ganó cinco de las diez carreras de la disciplina y levantó por primera vez en su carrera el trofeo del gigante. Un logro increíble, sobre todo porque hasta el inicio de esta temporada nunca había ganado una carrera de Copa del Mundo.

La última carrera del año en Hafjell la ganó la canadiense Valerie Grenier, logrando además la primera victoria de Canadá en toda la temporada, mientras que la noruega Mina Fuerst Holtmann terminó segunda ante su público, consiguiendo su mejor resultado del invierno.

Detrás de Shiffrin en la general terminó Emma Aicher, que con apenas 22 años tuvo una temporada impresionante compitiendo en todas las disciplinas: segunda en descenso, tercera en supergigante, sexta en slalom y muy competitiva en gigante. Sin dudas, es uno de los nombres que va a pelear fuerte la general en las próximas temporadas.

La Copa del Mundo femenina se cerró a la altura de las expectativas: con una Mikaela Shiffrin que sigue haciendo historia, pero una nueva generación ya está lista para pelearle cada carrera. Y eso, para el esquí alpino, es una gran noticia.