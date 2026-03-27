Esquí: Shiffrin vuelve a hacer historia y Julia Scheib se queda con el gigante

La Copa del Mundo femenina de esquí alpino cerró su temporada en Hafjell, Noruega, con una definición apasionante y con una protagonista que sigue agrandando su leyenda: Mikaela Shiffrin, de Estados Unidos, se consagró campeona de la clasificación general y alcanzó su sexto Globo de Cristal, igualando el histórico récord de Annemarie Moser-Pröll.
La definición no fue nada tranquila. La alemana Emma Aicher todavía tenía chances matemáticas de quedarse con la general y metió presión desde la primera manga del slalom gigante. Con una bajada espectacular se ubicó tercera, mientras que Shiffrin quedó 17ª y, en ese momento, estaba fuera de los puntos. El Globo cambiaba de manos y la definición estaba abierta.
Pero en la segunda manga apareció la experiencia y la jerarquía de Shiffrin. Sabía que no podía cometer errores y bajó con mucha intensidad, logrando meterse en los puntos y asegurando así el título general y su lugar en la historia del esquí.
La estadounidense cerró una temporada enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que venía de recuperarse de una lesión abdominal grave a principios de 2025. Esta vez no dominó todas las disciplinas como en otras temporadas, pero fue la más completa y regular del circuito. Sumó 1410 puntos en la general, con un rendimiento impresionante en slalom y muy buenos resultados en gigante y supergigante.
Mientras Shiffrin se quedaba con la general, el Globo de Cristal de slalom gigante fue para la austríaca Julia Scheib, que ganó cinco de las diez carreras de la disciplina y levantó por primera vez en su carrera el trofeo del gigante. Un logro increíble, sobre todo porque hasta el inicio de esta temporada nunca había ganado una carrera de Copa del Mundo.
La última carrera del año en Hafjell la ganó la canadiense Valerie Grenier, logrando además la primera victoria de Canadá en toda la temporada, mientras que la noruega Mina Fuerst Holtmann terminó segunda ante su público, consiguiendo su mejor resultado del invierno.
Detrás de Shiffrin en la general terminó Emma Aicher, que con apenas 22 años tuvo una temporada impresionante compitiendo en todas las disciplinas: segunda en descenso, tercera en supergigante, sexta en slalom y muy competitiva en gigante. Sin dudas, es uno de los nombres que va a pelear fuerte la general en las próximas temporadas.
La Copa del Mundo femenina se cerró a la altura de las expectativas: con una Mikaela Shiffrin que sigue haciendo historia, pero una nueva generación ya está lista para pelearle cada carrera. Y eso, para el esquí alpino, es una gran noticia.