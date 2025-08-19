Esquí: San Martín de los Andes busca sostener la temporada ante la poca nieve

Este jueves se reunirán el municipio y las cámaras de alojamiento, gastronomía, comercio y actividades para definir cómo encarar lo que queda de la temporada. El panorama se complica por la combinación de poca nieve, situación económica y competencia con destinos del exterior.

BeFunky-collage (12)

En Chapelco, la nieve natural se refuerza con cañones en sectores bajos como Pioneros, mientras que en zonas altas como Pradera del Puma la acumulación es mejor. El centro funciona con todos sus servicios y publica a diario el estado de pistas y medios.