Esquí: San Martín de los Andes busca sostener la temporada ante la poca nieve

Con poca nieve y una ocupación hotelera del 30%, San Martín de los Andes busca alternativas para sostener la temporada invernal, con propuestas que van más allá del esquí y apuntan a diversificar la oferta turística.

Poca nieve y poco esquí en la temporada 2025.

El invierno en San Martín de los Andes viene tranquilo por demás. Las nevadas fueron pocas y, aunque Chapelco y Lago Hermoso siguen abiertos y con gente en las pistas de esquí, pero las condiciones se revisan todos los días. La ocupación hotelera está alrededor del 30% y el sector turístico ya se mueve para atraer más visitantes.

Este jueves se reunirán el municipio y las cámaras de alojamiento, gastronomía, comercio y actividades para definir cómo encarar lo que queda de la temporada. El panorama se complica por la combinación de poca nieve, situación económica y competencia con destinos del exterior.

En Chapelco, la nieve natural se refuerza con cañones en sectores bajos como Pioneros, mientras que en zonas altas como Pradera del Puma la acumulación es mejor. El centro funciona con todos sus servicios y publica a diario el estado de pistas y medios.

En Lago Hermoso, la base tiene buena cantidad de nieve, sumada a la producción propia. Esto les permite sostener la actividad, con eventos, propuestas para quienes recién empiezan y un público variado que incluye familias y jóvenes.

Más allá del esquí, San Martín ofrece paseos en barco por el Lago Lácar, excursiones al Huechulafquen, recorridos por los Siete Lagos, salidas a Quila Quina y Hua Hum, bicicleta, cabalgatas y más. La idea es que, aunque la nieve no sea protagonista, el visitante pueda disfrutar igual de su estadía en una ciudad donde gran parte del trabajo depende del turismo.

