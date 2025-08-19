El invierno en San Martín de los Andes viene tranquilo por demás. Las nevadas fueron pocas y, aunque Chapelco y Lago Hermoso siguen abiertos y con gente en las pistas de esquí, pero las condiciones se revisan todos los días. La ocupación hotelera está alrededor del 30% y el sector turístico ya se mueve para atraer más visitantes.
Esquí: San Martín de los Andes busca sostener la temporada ante la poca nieve
