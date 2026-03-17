Esquí: Ikon Pass 26/27 sale a la venta con nuevos beneficios y acceso a 76 montañas

“Para el invierno 26/27 habrá nuevos destinos para explorar y nuevas propuestas que les darán aún más flexibilidad a los titulares del pase para seguir la nieve y la aventura en la montaña”, agregó.

Entre las principales novedades aparece una ampliación del acceso en el estado de Colorado.

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A partir del invierno 26/27, Arapahoe Basin ofrecerá acceso ilimitado para quienes tengan el Ikon Base Pass. Además, quienes compren el pase esta primavera podrán empezar a usarlo desde el 6 de abril de 2026 gracias al programa “Buy Now, Ride Now”.

Otra novedad llega en Snowmass, que tendrá cinco días de acceso en el Ikon Base Pass, con algunas fechas bloqueadas. En el caso del Ikon Pass completo, se mantiene el acceso combinado a todo el complejo de Aspen Snowmass, que incluye Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass.

Además, ya no será necesario reservar turno para acceder a los medios de elevación en estas montañas, algo que había sido implementado en temporadas anteriores.

El Ikon Pass también suma tres centros de esquí del Medio Oeste estadounidense. Desde el invierno 26/27, los titulares del pase tendrán siete días de acceso sin fechas bloqueadas en: Snowriver Mountain Resort, Lutsen Mountains y Granite Peak. Quienes tengan el Ikon Base Pass podrán acceder a estas montañas durante cinco días, con algunas fechas restringidas.

El lanzamiento del nuevo pase llega acompañado de varios beneficios para quienes renueven o compren por primera vez. Entre ellos se destaca el nuevo programa Renewal Rewards, que permitirá elegir entre distintas recompensas, como créditos mensuales para gastar en las montañas, descuentos en equipamiento o incluso una noche gratis en hoteles asociados.

También habrá descuentos en pases infantiles, desde 249 dólares al comprar junto a un pase de adulto, además del “Squad Pack”, una compra grupal con descuento para riders de entre 23 y 28 años.Asimismo, la compra con reembolso, que permite recuperar hasta el 100% del dinero si el pase no se usa antes del 15 de enero de 2027.

Embed - Snowriver Mountain Resort, Lutsen Mountains, Granite Peak Join Ikon Pass

Como en temporadas anteriores, quienes compren el pase durante la primavera podrán empezar a esquiar de inmediato en varias montañas de Norteamérica. Desde el 12 de marzo se podrá acceder, por ejemplo, a Big Bear Mountain Resort, Solitude Mountain Resort y Sugarbush Resort. Luego, desde el 6 de abril, se sumarán destinos muy populares como Mammoth Mountain, Steamboat y Palisades Tahoe.

Con nuevas montañas, beneficios ampliados y la posibilidad de empezar a esquiar apenas se compra, el Ikon Pass vuelve a apostar fuerte a consolidarse como uno de los pases globales más atractivos para quienes buscan seguir el invierno alrededor del mundo.