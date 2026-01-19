Esquí: Emma Aicher ganó el Super G de Tarvisio y se convierte en candidata olímpica

BeFunky-collage (36)

Tarvisio volvió a recibir a la Copa del Mundo después de 15 años y presentó un Super G complejo. No fue una pendiente extrema, pero sí una en la que fue difícil marcar diferencias. “Es una pista linda. No es tan dura, pero creo que es bastante difícil ser rápido, así que es una pista divertida”, explicó Aicher sobre la montaña italiana.

Aicher sigue destacándose por su versatilidad. Es la única mujer que actualmente compite a alto nivel en las cuatro disciplinas del esquí alpino y esta temporada ya logró resultados dentro del top 12 en todas, con podios en descenso, Super G y slalom.

“Me gustan todas”, afirmó cuando le preguntaron por su disciplina preferida. “Me gusta poder cambiar rápido de pista: un día estoy haciendo descenso y al día siguiente slalom”.

Si logra sostener este nivel y esa capacidad de adaptación, Emma Aicher no solo seguirá siendo una de las protagonistas de la Copa del Mundo, sino que también llegará a los Juegos Olímpicos con chances reales de llevarse más de una medalla.