Baqueira Beret abrió el FWT 2026 con un despliegue de alto nivel en Francia

La francesa Anna Martinez fue segunda con 66,00 puntos, mientras que la australiana Michaela Davis-Meehan completó el podio con 64,50.

En el snowboard masculino, una de las categorías más competitivas del circuito, el suizo Liam Rivera dejó una gran impresión desde el arranque. Con una bajada potente y precisa, que incluyó un backflip bien ejecutado y un final creativo, se llevó el triunfo con un puntaje de 88,67.

“Estoy muy contento con mi bajada, salió exactamente como la había planeado. Por supuesto, terminar primero fue la frutilla del postre. Siempre es genial volver a Baqueira. El público se vuelve completamente loco y realmente se siente esa energía en todos lados”.

El francés Sacha Balicco, también debutante, fue segundo con 84,67, mientras que el estadounidense Holden Samuels terminó tercero con 82,67.

En tanto, en el ski femenino, la canadiense Justine Dufour-Lapointe volvió a mostrar su mejor versión. Defendió el triunfo logrado el año pasado con una bajada que incluyó un backflip perfectamente aterrizado en terreno técnico, para imponerse con 86,33 puntos.

“Estaba muy nerviosa al principio por la nieve, pero terminó estando mucho mejor de lo esperado. Aterrizar ese backflip en un lugar tan expuesto estaba muy fuera de mi zona de confort, y estoy muy orgullosa de eso, porque empujar mis límites es mi objetivo este año”.

Las francesas Zoé Delzoppo (76,33) y Lou Barin (74,00) completaron el podio, en una jornada marcada por caídas importantes en la categoría.

El cierre del día fue para el ski masculino y dejó en claro que la temporada será extremadamente pareja. Con menos de un punto de diferencia entre los tres primeros, el neozelandés Ben Richards se quedó con la victoria gracias a una bajada bien controlada, que incluyó un Lincoln Loop y un 360 sólido.

“Mi bajada salió bien, aunque se sintió un poco suelta e inestable por momentos. Las condiciones no eran ideales para mostrar nuestro mejor esquí, así que estoy contento de haber llegado abajo. Volver a Baqueira es increíble, y competir frente a este público es algo muy especial”, afirmó.

Detrás quedaron Toby Rafford (86,50), con una de las líneas más creativas del día, y Wei-Tien Ho (86,33), ganador de la última fecha de la temporada 2025 en Verbier. Candidatos como Ross Tester, Max Hitzig y Marcus Goguen quedaron fuera del podio, reflejando el nivel y la paridad del cuadro.

El Freeride World Tour 2026 arrancó con todo y Baqueira Beret volvió a cumplir. Debuts ganadores, campeones defensores y definiciones que anticipan una temporada abierta y muy competitiva. La próxima para es en Val Thorens, Francia.