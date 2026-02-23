Esquí: Eileen Gu se convirtió en la freeskier más ganadora de la historia

BeFunky-collage

En Milano Cortina fue, otra vez, la única atleta que compitió en las tres especialidades. Llegó con algunas dudas —no había entrenado halfpipe en las semanas previas y volvía al Big Air después de cuatro años sin competir en esa prueba—, pero respondió con resultados. “Tomé un riesgo”, admitió después de la final. El riesgo terminó ampliando su legado.

A los 22 años, estudiante en Stanford y una de las figuras más visibles del circuito internacional, Gu volvió a estar en el centro de las miradas también por su decisión de representar a China desde 2019. Sin embargo, más allá del ruido externo, su rendimiento fue contundente. En una final que incluso generó debate por los puntajes —especialmente en el caso de Atkin—, la china fue la que mejor ejecutó cuando la presión era máxima.

Así, Milano Cortina la despide con tres medallas en estos Juegos y seis en total en su carrera olímpica. En un deporte joven dentro del programa invernal, Eileen Gu ya estableció un legado difícil de igualar. Más que una gran actuación, lo suyo es una confirmación deportiva para la historia: hoy es la freeskier olímpica más ganadora de todos los tiempos.