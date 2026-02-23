En el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, Eileen Gu hizo lo que necesitaba para terminar de marcar una época: ganó el oro en el halfpipe y se confirmó como la freeskier olímpica más condecorada de la historia del esquí.
Esquí: Eileen Gu se convirtió en la freeskier más ganadora de la historia
Con una actuación impresionante y sin margen para la duda en el halfpipe de Livigno, Eileen Gu cerró Milano Cortina 2026 con su sexto podio olímpico, reafirmando su dominio en las tres disciplinas del programa.
La china, que ya había sumado dos medallas plateadas en slopestyle y Big Air en Livigno, defendió el título que había conseguido cuatro años atrás en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en China. Con 94.75 puntos, producto de una segunda pasada limpia y técnicamente muy sólida, aseguró la victoria en una final de altísimo nivel. Detrás quedaron su compatriota Li Fanghui (93.00) y la británica Zoe Atkin (92.50).
Fueron seis medallas olímpicas en seis pruebas individuales disputadas desde su debut en 2022. Nadie en el freeski acumuló semejante registro. Con este oro, Gu no solo revalidó su dominio en el halfpipe, sino que además consolidó una regularidad excepcional en las tres disciplinas del programa: slopestyle, Big Air y halfpipe.
En Milano Cortina fue, otra vez, la única atleta que compitió en las tres especialidades. Llegó con algunas dudas —no había entrenado halfpipe en las semanas previas y volvía al Big Air después de cuatro años sin competir en esa prueba—, pero respondió con resultados. “Tomé un riesgo”, admitió después de la final. El riesgo terminó ampliando su legado.
A los 22 años, estudiante en Stanford y una de las figuras más visibles del circuito internacional, Gu volvió a estar en el centro de las miradas también por su decisión de representar a China desde 2019. Sin embargo, más allá del ruido externo, su rendimiento fue contundente. En una final que incluso generó debate por los puntajes —especialmente en el caso de Atkin—, la china fue la que mejor ejecutó cuando la presión era máxima.
Así, Milano Cortina la despide con tres medallas en estos Juegos y seis en total en su carrera olímpica. En un deporte joven dentro del programa invernal, Eileen Gu ya estableció un legado difícil de igualar. Más que una gran actuación, lo suyo es una confirmación deportiva para la historia: hoy es la freeskier olímpica más ganadora de todos los tiempos.