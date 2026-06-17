Esquel: La Hoya ya se tiñe de blanco y anticipa el invierno 2026

Su principal diferencial es la orientación sur de las pistas, una característica natural que permite conservar la nieve seca y liviana durante gran parte de la temporada. Gracias a ello, suele mantener muy buenas condiciones incluso hasta los primeros días de octubre.

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Para este invierno, el complejo contará con 30 pistas para principiantes, intermedios y avanzados, además de 8 medios de elevación, un desnivel esquiable de 645 metros y una altura máxima de 2.075 metros sobre el nivel del mar.

Más allá del esquí, el centro ofrece opciones para quienes simplemente quieren disfrutar de la montaña, realizar un paseo panorámico o vivir una experiencia en la nieve en familia.

Seguridad y nuevas inversiones para el invierno

La temporada 2026 llega acompañada por nuevas inversiones. Entre las principales novedades se destaca la incorporación del primer polvorín dentro del predio, una infraestructura que permitirá realizar tareas preventivas para el control de avalanchas y reforzar la seguridad en distintos sectores de la montaña.

A esto se suman servicios ya tradicionales del complejo, como la escuela de esquí y snowboard, alquiler de equipos, propuestas gastronómicas, guardería infantil y asistencia médica permanente.

Con la montaña comenzando a vestirse de blanco, La Hoya habilitó la venta anticipada de pases para la temporada 2026. La compra se realiza de manera online y busca facilitar la organización de los visitantes, permitiéndoles asegurar su lugar con anticipación y evitar demoras una vez iniciada la actividad.

Los pases diarios, semanales o de temporada pueden adquirirse a través del sitio oficial del centro. Una vez realizada la compra, el sistema envía un código QR que luego permite retirar el pase magnético en la Terminal de Ómnibus de Esquel o directamente en la base del cerro.

Además, continúan vigentes las tarifas promocionales para residentes de Esquel y Trevelin, quienes pueden acceder a descuentos especiales mediante un proceso de validación online.