Inicio Nieve Esquel
Temporada 2025

Esquel: final anticipado en La Hoya

La falta de nieve obligó a adelantar el cierre de la temporada en La Hoya, en Esquel, que terminará este domingo 10 de agosto.

Winter News
Por Winter News
La Hoya

La Hoya, es Esquel.

El centro de esquí La Hoya, en Esquel, confirmó que este domingo 10 de agosto será el último día de la temporada invernal. La decisión, que llega antes de lo esperado, responde a un invierno complicado por la escasa caída de nieve, algo que se sintió en buena parte de la cordillera.

“En la montaña, la naturaleza marca el ritmo”, dijeron desde el complejo, y no hay mucho más que agregar. Pese a los esfuerzos por mantener la actividad con propuestas alternativas —como caminatas con raquetas, paseos en telesilla y opciones gastronómicas—, la nieve no alcanzó para sostener el funcionamiento de las pistas.

Desde La Hoya aprovecharon el anuncio para agradecer a todos los que formaron parte de esta temporada atípica: trabajadores, vecinos y turistas que, a pesar de todo, se acercaron al cerro a disfrutar del invierno. Y también dejaron una invitación abierta para estos últimos días para despedir la temporada como se merece.

BeFunky-collage (7)

La temporada había arrancado el 4 de julio con una propuesta diferente, apuntada a los peatones con la habilitación de la Telesilla Las Lengas y la apertura del Parador El Zorro, en medio de un contexto climático poco favorable.

El invierno 2025 va a quedar marcado como uno de los más flojos de los últimos años en el centro de esquí esquelense. Y si bien la nieve no acompañó, el espíritu de montaña estuvo presente. La Hoya supo adaptarse, y ahora invita a cerrar la temporada con los últimos respiros de aire frío y esas postales patagónicas que siempre valen la pena.

BeFunky-collage (8)

Temas relacionados:

Te puede interesar