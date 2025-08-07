Esquel: final anticipado en La Hoya

“En la montaña, la naturaleza marca el ritmo”, dijeron desde el complejo, y no hay mucho más que agregar. Pese a los esfuerzos por mantener la actividad con propuestas alternativas —como caminatas con raquetas, paseos en telesilla y opciones gastronómicas—, la nieve no alcanzó para sostener el funcionamiento de las pistas.
Desde La Hoya aprovecharon el anuncio para agradecer a todos los que formaron parte de esta temporada atípica: trabajadores, vecinos y turistas que, a pesar de todo, se acercaron al cerro a disfrutar del invierno. Y también dejaron una invitación abierta para estos últimos días para despedir la temporada como se merece.
La temporada había arrancado el 4 de julio con una propuesta diferente, apuntada a los peatones con la habilitación de la Telesilla Las Lengas y la apertura del Parador El Zorro, en medio de un contexto climático poco favorable.
El invierno 2025 va a quedar marcado como uno de los más flojos de los últimos años en el centro de esquí esquelense. Y si bien la nieve no acompañó, el espíritu de montaña estuvo presente. La Hoya supo adaptarse, y ahora invita a cerrar la temporada con los últimos respiros de aire frío y esas postales patagónicas que siempre valen la pena.