Esquel: final anticipado en La Hoya

“En la montaña, la naturaleza marca el ritmo”, dijeron desde el complejo, y no hay mucho más que agregar. Pese a los esfuerzos por mantener la actividad con propuestas alternativas —como caminatas con raquetas, paseos en telesilla y opciones gastronómicas—, la nieve no alcanzó para sostener el funcionamiento de las pistas.

Desde La Hoya aprovecharon el anuncio para agradecer a todos los que formaron parte de esta temporada atípica: trabajadores, vecinos y turistas que, a pesar de todo, se acercaron al cerro a disfrutar del invierno. Y también dejaron una invitación abierta para estos últimos días para despedir la temporada como se merece.