El Ikon Base Pass suma cinco días de esquí desde 2026/27

De cara al invierno 2026/27, el complejo de Aspen Snowmass en Estados Unidos anunció un cambio importante dentro del ecosistema de pases globales para esquí: la montaña de Snowmass pasará a formar parte del Ikon Base Pass.
La medida fue confirmada por Alterra Mountain Company y permitirá que los titulares del pase base tengan cinco días de esquí en Snowmass durante la temporada 2026/27, con algunas fechas bloqueadas. Los pases Ikon Pass y Ikon Base Pass saldrán a la venta el 12 de marzo.
El acceso incluido en el Ikon Base Pass será exclusivamente para Snowmass y tendrá fechas de blackout en momentos de alta demanda como del 26 al 30 de diciembre; 16 y 17 de enero; 13 y 14 de febrero.
Quienes usen el pase en Snowmass también podrán encontrarse con algunas de las inversiones recientes que hizo el resort en la montaña, entre ellas los nuevos medios de elevación Elk Camp y Cirque.
La oferta en altura también incluye espacios como The Cabin, un punto de encuentro clásico para el après-ski en media montaña. Además, para la próxima temporada está prevista la reapertura del restaurante Ullrhof, que volverá completamente renovado y será el primer restaurante totalmente eléctrico del complejo.
Para esquiar en las cuatro montañas del complejo, seguirá siendo necesario el Ikon Pass completo, que mantiene siete días de acceso combinado en todo Aspen Snowmass.
Otra novedad para la próxima temporada es que no habrá que reservar turno para usar los medios de elevación en ninguna de las cuatro montañas del complejo. La medida aplicará tanto para titulares del Ikon Pass como del Ikon Base Pass.
Con este cambio, Aspen Snowmass suma una puerta de entrada más accesible dentro del universo Ikon, aunque limitada a una sola montaña del complejo. Para muchos esquiadores que viajan con el pase base, será una oportunidad de sumar días en uno de los dominios más grandes de Colorado, sin tener que pasar necesariamente al pase completo.