El Ikon Base Pass suma cinco días de esquí desde 2026/27

Quienes usen el pase en Snowmass también podrán encontrarse con algunas de las inversiones recientes que hizo el resort en la montaña, entre ellas los nuevos medios de elevación Elk Camp y Cirque.

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La oferta en altura también incluye espacios como The Cabin, un punto de encuentro clásico para el après-ski en media montaña. Además, para la próxima temporada está prevista la reapertura del restaurante Ullrhof, que volverá completamente renovado y será el primer restaurante totalmente eléctrico del complejo.

Para esquiar en las cuatro montañas del complejo, seguirá siendo necesario el Ikon Pass completo, que mantiene siete días de acceso combinado en todo Aspen Snowmass.

Otra novedad para la próxima temporada es que no habrá que reservar turno para usar los medios de elevación en ninguna de las cuatro montañas del complejo. La medida aplicará tanto para titulares del Ikon Pass como del Ikon Base Pass.

Con este cambio, Aspen Snowmass suma una puerta de entrada más accesible dentro del universo Ikon, aunque limitada a una sola montaña del complejo. Para muchos esquiadores que viajan con el pase base, será una oportunidad de sumar días en uno de los dominios más grandes de Colorado, sin tener que pasar necesariamente al pase completo.