El Freeride World Tour vuelve a Alaska tras casi una década

El regreso se da gracias a la alianza con YETI, marca reconocida a nivel mundial por su compromiso con los deportes al aire libre como sponsor principal del evento. “Volver a Alaska es mucho más que una decisión logística: es un regreso a las raíces del freeride”, señalaron desde la organización.

Desde la comunidad local, la expectativa también es alta. “Estamos muy felices de recibir nuevamente al Freeride World Tour. Este evento pone a Haines en el centro de la escena internacional y destaca el terreno único que tenemos”, expresó Rebecca Hylton, directora de turismo de Haines.

Con el anuncio del YETI Alaska Pro, el FWT no solo suma una parada de alto impacto: recupera un símbolo de lo que el freeride significa en su estado más puro. En los próximos meses se conocerá el calendario completo y la lista de atletas, pero el regreso a Haines ya es un hecho y una noticia que marca el pulso de lo que viene.

Embed - FIS Freeride World Tour by Peak Performance on Instagram: " The 2026 FWT Season is taking shape! New stop incoming: The YETI Alaska Pro — a bold return to big mountain riding in one of the most epic freeride arenas on Earth. All event dates are still TBC — stay tuned for the official drop coming this autumn. You won’t want to miss what’s next #FWT #HomeofFreeride"