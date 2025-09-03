Chapelco, Caviahue y Batea Mahuida cerraron antes por falta de nieve

En Caviahue, las condiciones fueron las mismas. La empresa comunicó: “Lamentamos anunciar el cierre del Centro de Esquí, debido a las altas temperaturas y falta de nevadas que no nos permiten continuar con la actividad. ¡Nos vemos en el 2026!”. En Villa Pehuenia-Moquehue, la comunidad mapuche Puel, que gestiona el parque de nieve Batea Mahuida, tomó la misma decisión. Además, informaron que los pases comprados y no utilizados este año tendrán validez en 2026, garantizando la experiencia a futuro.

Desde el gobierno neuquino destacaron que, a pesar de la falta de nieve, se logró sostener cierto movimiento turístico gracias a la conectividad aérea y a la promoción. Entre julio y agosto se contabilizaron más de 600 mil pernoctes y la llegada de más de 200 mil turistas, con un gasto estimado en 150 mil millones de pesos. El aeropuerto de Chapelco movilizó 73.646 pasajeros, un 9% más que en 2024, lo que ayudó a sostener la afluencia en San Martín de los Andes y alrededores.

Con este cierre anticipado, Chapelco, Caviahue y Batea Mahuida ya piensan en el próximo invierno. En el caso de Chapelco, confirmaron que siguen adelante con obras clave, como la instalación de la telecabina POMA, que mejorará la conectividad dentro del cerro.

El invierno 2025 quedará marcado como uno de los más difíciles de las últimos años en la cordillera neuquina: poca nieve, calor inusual y una temporada que terminó antes de lo esperado.