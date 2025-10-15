Octubre se viste de blanco: hasta 60 centímetros de nieve para Mammoth Mountain

El primer gran temporal de octubre ya está pegando fuerte en California, con ráfagas intensas, aire frío y nieve de calidad en las zonas altas de la Sierra. Una tormenta que promete sentar las bases del invierno 2025/26.
El invierno se adelantó en California. Desde el lunes y hasta el miércoles 15 de octubre, un potente sistema invernal estará dejando su marca en la Sierra Nevada, con acumulaciones que podrían llegar a entre 50 y 60 centímetros de nieve en las cumbres más altas, y ráfagas de viento que rondan los 50 a 55 km/h.
Aunque los centros de esquí todavía no abrieron, el fenómeno se perfila como una tormenta ideal para empezar a preparar el terreno que después va a disfrutar toda la comunidad esquiadora. El arranque fue con nieve pesada y húmeda. Para hoy martes el ingreso de aire más frío promete un cambio hacia una textura más seca y de polvo.
El sistema golpeó fuerte el lunes, con nevadas entre 2.000 y 2.100 metros, que van a ir bajando durante la noche del martes. En la zona de Tahoe, se esperan acumulados importantes de entre 20-40 cm.
Algunas zonas podrían incluso superar el medio metro de nieve, sobre todo en las cotas más altas. En el sur, Mammoth Mountain se lleva buena parte del protagonismo. La primera parte de la tormenta dejó entre 12 y 18 cm durante la noche del lunes, mientras que el martes sumaría entre 8 y 12 cm, con una posible última capa de entre 5 y 10 cm hacia el miércoles.
La clave va a estar en el cambio de temperatura: el enfriamiento del martes a la noche va a traer una nieve de mejor calidad y una textura más firme. Las condiciones van a ser ideales para generar una base sólida y un cierre de tormenta más invernal.
Los pronósticos extienden el patrón invernal al menos hasta el 26 de octubre, con temperaturas más bajas de lo habitual y más probabilidades de nieve en la Sierra. Incluso se habla de otra tormenta para el próximo fin de semana.
Si el arranque de octubre sirve como anticipo, todo parece indicar que el invierno 2025/26 en California va a llegar con fuerza: nieve, viento y muchas ganas de volver a la montaña.