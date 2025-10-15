Octubre se viste de blanco: hasta 60 centímetros de nieve para Mammoth Mountain

El sistema golpeó fuerte el lunes, con nevadas entre 2.000 y 2.100 metros, que van a ir bajando durante la noche del martes. En la zona de Tahoe, se esperan acumulados importantes de entre 20-40 cm.

Algunas zonas podrían incluso superar el medio metro de nieve, sobre todo en las cotas más altas. En el sur, Mammoth Mountain se lleva buena parte del protagonismo. La primera parte de la tormenta dejó entre 12 y 18 cm durante la noche del lunes, mientras que el martes sumaría entre 8 y 12 cm, con una posible última capa de entre 5 y 10 cm hacia el miércoles.

Mammoth Reservations on Instagram: "It's snowing on @mammothmountain right now! This storm is forecasted to dump 1-3 feet of new snow at the highest elevations! Get your skis ready and book in advance at MammothReservations.com"

La clave va a estar en el cambio de temperatura: el enfriamiento del martes a la noche va a traer una nieve de mejor calidad y una textura más firme. Las condiciones van a ser ideales para generar una base sólida y un cierre de tormenta más invernal.

Los pronósticos extienden el patrón invernal al menos hasta el 26 de octubre, con temperaturas más bajas de lo habitual y más probabilidades de nieve en la Sierra. Incluso se habla de otra tormenta para el próximo fin de semana.

Si el arranque de octubre sirve como anticipo, todo parece indicar que el invierno 2025/26 en California va a llegar con fuerza: nieve, viento y muchas ganas de volver a la montaña.