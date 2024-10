Bariloche: Catedral ofrece los últimos ascensos gratuitos para residentes

►TE PUEDE INTERESAR: Tiziano Gravier: presente y futuro del esquí argentino

Por razones de seguridad, está prohibido el ascenso caminando con raquetas o esquís de montaña, por lo que el ascenso debe realizarse exclusivamente a través de los medios habilitados. Esta medida busca garantizar la seguridad de los visitantes en una temporada donde las condiciones de nieve comienzan a cambiar.

Embed - Cerro Catedral on Instagram: " ¡RESIDENTES EN LAS ALTURAS! Desde el lunes 30 de septiembre hasta el sábado 5 de octubre inclusive, Catedral Alta Patagonia invita a residentes de la ciudad de Bariloche a ascender como peatón de manera gratuita y disfrutar de un paseo diferente a través de la Telecabina Amancay. ¡Vistas increíbles, nieve, gastronomía de montaña y Catedral todo el año! IMPORTANTE: Es necesario realizar la inscripción en https://eventos.catedralaltapatagonia.com. Los cupos para cada día se liberan con 48 hs de anticipación. En caso de no poder asistir, solicitamos cancelar la inscripción para liberar el lugar, ya que los mismos son limitados*. Completá los datos. Reservá un horario. Recibirás las confirmación del turno. Los integrantes de la reserva deberán presentarse en Telecabina Amancay con DNI domiciliado en San Carlos de Bariloche. En caso de NO poder asistir, recordá cancelar la inscripción. ¡Los esperamos para disfrutar Catedral, en su máximo nivel!"