Arranca Gangwon 2024: ¿quiénes representarán a Argentina?

“Al principio el objetivo era ir a participar y ahora es ir por una medalla y estar entre los primeros. La verdad es que mi objetivo es ir a esquiar en mi mejor nivel y meterme entre los tres o cinco primeros seguro”, dijo el joven en la previa a su debut.

Milla Anwandter, campeona argentina Sub-18 de slalom, con 16 años será la última representante de la disciplina alpina. “Esto es un sueño. Cuando era chica siempre veía los Juegos Olímpicos y nunca me imaginaba llegar. Sé que es un Juego de la Juventud, pero igual. Quiero disfrutar de la experiencia porque sé que es única y, obviamente, tratar de conseguir buenos resultados”, afirmó la chubutense.

En el esquí de fondo tres deportistas buscarán la gloria: los barilochenses Maira Fernández Rigui de Bariloche y Justo Estévez y Paloma Angelino de El Bolsón.

Maira de 17 años fue campeona argentina júnior de sprint y distancia en la pasada temporada de nuestro hemisferio y finalizó segunda en la Copa Sudamericana. A lo largo de la temporada 2022/23 acumuló ocho podios.

“Solo por ser de un país menos desarrollado en este deporte no significa que no podamos tener un buen resultado. Cuando me enteré de los Juegos Olímpicos de la Juventud hace dos años sabía que era la mejor candidata y trabajé en base a eso. Hace un par de meses se confirmó mi clasificación y, si bien estaba muy feliz, sabía que hacía falta mucho trabajo, especialmente en esta temporada en Europa antes del viaje. Obviamente estoy bastante nerviosa, pero siento que me va a ir bien”, aseguró Fernández Rigui.

Justo Estévez fue campeón argentino júnior de sprint y el tercer mejor sudamericano en el Circuito mundial junior de distancia. “En cuanto a resultados, Gangwon va a ser duro. En una tabla de toda la gente, vamos a estar de la mitad para abajo. Pero en general la experiencia creo que va a ser una locura”, dijo el joven de 17 años.

La más joven de la delegación es Paloma Angelino con apenas 15 años. La esquiadora participó por primera vez en las competiciones internacionales y estuvo presente en certámenes disputados tanto en Argentina como en Chile.

“Sabía que estaba la oportunidad, pero no que era concreta. Fue una linda sorpresa para Navidad. Ahora voy a tratar de entrenar lo más que pueda para llegar en las mejores condiciones a pesar de que no vaya para buscar ningún tiempo específico. Voy a llegar y dar lo mejor en la carrera. Siempre tratar de mejorar la técnica y achicar los tiempos. Eso es lo que me interesaría, tratando de dar lo mejor”, dijo la esquiadora de El Bolsón.

La delegación se completa con Santiago Magni, que participará en esquí acrobático, en los eventos de slopestyle y big air. Con 18 años, Santiago ya demostró su habilidad en eventos internacionales, siendo el mejor atleta júnior del Circuito Sudamericano 2022.

“Mi objetivo es completar bien mi pasada haciendo los trucos que sé hacer y pasarla joya. Sé bastante sobre quiénes vienen. Los tengo vistos del Mundial junior y de las Copas Europa y el nivel es muy alto”, advirtió el barilochense.

Para seguir de cerca la participación argentina se puede acceder a las transmisiones en vivo a través de Olympics.com. Comienza el sueño argentino en Gangwon. ¡Muchos éxitos para todos!

