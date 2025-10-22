Andorra prepara el primer Mundial FIS de Freeride

Ya quedó completa la lista para el primer Campeonato Mundial de Freeride FIS, que se va a disputar en Andorra entre el 1 y el 6 de febrero de 2026. Con los cupos por ranking, las plazas continentales, las nominaciones de las federaciones y los wildcards, son 66 atletas los que van a buscar el título en Ordino Arcalís, en una única jornada de competencia de esquí.
A diferencia del Freeride World Tour, que se corre a lo largo de toda la temporada, este Mundial va a tener formato más arriesgado: una sola bajada por atleta, sin segunda oportunidad, y el que firma la mejor línea se queda con el campeonato.
Entre los clasificados entraron los mejores del FWT Pro 2025 y las cuotas continentales para que haya representación global. Entre ambos sumaron 47 nombres. Además, se sumaron 14 plazas extra a través de las Asociaciones Nacionales de Esquí (Grupo 3), para países que todavía no tenían presencia asegurada y que podían nominar a su mejor rider, siempre dentro de los criterios FIS.
Por último se otorgaron cuatro wildcards: invitaciones especiales (una por disciplina) elegidas por FIS Freeride, ya sea por trayectoria, regreso tras lesión o peso mediático. Los elegidos fueron:
- Esquí masculino: Kai Jones (EEUU)
- Esquí femenino: Manon Loschi (FRA)
- Snowboard masculino: Blake Moller (EEUU)
- Snowboard femenino: Marion Haerty (FRA)
Y la última plaza quedó para la nación anfitriona, con la invitación otorgada a Joan Aracil (Andorra), que va a representar al país en esquí masculino.
La competencia se va a disputar dentro de la ventana del 1 al 6 de febrero, eligiendo el mejor día según condiciones de nieve y visibilidad. Habrá cuatro categorías (esquí masculino y femenino, snowboard masculino y femenino) y un título en juego para cada una.
Más allá de lo deportivo, este evento marca un hito histórico: el freeride pasa a estar integrado oficialmente bajo la órbita de la FIS, con estatus de disciplina mundial. Para muchos riders, es el paso que faltaba para consolidar el deporte en el plano profesional.
En febrero, Ordino Arcalís va a ser el centro del mapa freerider, y la expectativa ya se siente.