Andorra prepara el primer Mundial FIS de Freeride

Por último se otorgaron cuatro wildcards: invitaciones especiales (una por disciplina) elegidas por FIS Freeride, ya sea por trayectoria, regreso tras lesión o peso mediático. Los elegidos fueron:

Esquí masculino: Kai Jones (EEUU)

Esquí femenino: Manon Loschi (FRA)

Snowboard masculino: Blake Moller (EEUU)

Snowboard femenino: Marion Haerty (FRA)

Y la última plaza quedó para la nación anfitriona, con la invitación otorgada a Joan Aracil (Andorra), que va a representar al país en esquí masculino.

Embed - FIS Freeride World Championships: Andorra - The Home of Freeride Progression

La competencia se va a disputar dentro de la ventana del 1 al 6 de febrero, eligiendo el mejor día según condiciones de nieve y visibilidad. Habrá cuatro categorías (esquí masculino y femenino, snowboard masculino y femenino) y un título en juego para cada una.

Más allá de lo deportivo, este evento marca un hito histórico: el freeride pasa a estar integrado oficialmente bajo la órbita de la FIS, con estatus de disciplina mundial. Para muchos riders, es el paso que faltaba para consolidar el deporte en el plano profesional.

En febrero, Ordino Arcalís va a ser el centro del mapa freerider, y la expectativa ya se siente.