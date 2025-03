Alta Ski Area: el paraíso del esquí que sigue sumando nieve

Aunque Alta sigue fuerte, hay algunos destinos que la han superado este año. En lo más alto del ranking está Alyeska, en Alaska, que viene liderando la tabla de acumulación. Otro que le dio pelea fue Mt. Baker, en Washington, que a fines de febrero había reportado 10 metros. Y en un giro inesperado, Jay Peak, en Vermont, también se metió en la conversación, con 10,3 metros.

La temporada no empezó con todo en Utah. Diciembre tuvo un periodo extendido de alta presión y pocos días de nevadas. Pero el panorama cambió en las semanas siguientes, con un febrero impresionante que dejó 2,7 metros de nieve, siendo el mes más generoso hasta ahora. Marzo sigue sumando y con abril en camino, la fiesta del powder todavía no termina.

