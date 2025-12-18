Video viral: se le ocurrió subirse a perrear a un aro de basquet y casi se mata

El accidente generó indignación y sorpresa en redes sociales por la imprudencia de la acción. Además reabrió el clásico debate sobre la búsqueda de popularidad en Internet y los peligros que conlleva realizar actos riesgosos para obtener vistas, reacciones o lograr una megaviralización.

Una chica se vuelve viral en redes sociales tras subirse a un poste de baloncesto para hacer twerking y terminar cayéndose, conmocionando a los internautas. pic.twitter.com/ObITOl3BuO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 15, 2025

Luego del percance, la joven fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Informes recientes señalan que sufrió fracturas en dos costillas debido a la caída y una fuerte contusión en su cabeza. afortunadamente la pesada estructura no cayó sobre su cuerpo porque podría haber sido mortal.

La mujer quedó bajo observación médica, aunque su estado se reporta como estable. A pesar de que no está en riesgo crítico, los especialistas mantienen vigilancia sobre posibles complicaciones derivadas de las lesiones producidas por el tremendo golpe.

La historia generó miles de comentarios en redes sociales y diario digitales. Muchos usuarios señalaron la imprudencia de poner en riesgo la propia integridad física por lograr un contenido viral. Usuarios expresan desde críticas y memes hasta mensajes de preocupación, destacando que la búsqueda de atención en redes puede llevar a decisiones peligrosas sin considerar las consecuencias.