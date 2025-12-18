Video viral: se le ocurrió subirse a perrear a un aro de basquet y casi se mata

Una fiesta en la cancha de básquet de un club terminó de mala manera cuando una joven subió a uno de los tableros a "perrear" al ritmo de un furioso reggaeton y este si vino abajo. El terrible accidente quedó registrado en video y muestra claramente lo peligroso del hecho que ocurrió en Filipinas aproximadamente entre el 10 y 11 de diciembre, a juzgar por la fecha de publicación de las imágenes.
La joven no tuvo mejor idea que subirse a un tablero de básquet para grabar un clip de twerking, también conocido como perreo, frente a decenas de personas que participaban en una fiesta. La intención, claramente, era llamar la atención en redes, pero la estructura colapsó y provocó una aparatosa caída que la dejó gravemente lesionada.
Aparentemente, el material difundido fue captado por el teléfono de una de sus amigas y muestra el momento en que la estructura metálica se rompe en la base, enviando a la adolescente y al poste contra el pavimento de la cancha. El impacto fue tan fuerte que varios espectadores corrieron a auxiliarla mientras otras personas seguían grabando.
El accidente generó indignación y sorpresa en redes sociales por la imprudencia de la acción. Además reabrió el clásico debate sobre la búsqueda de popularidad en Internet y los peligros que conlleva realizar actos riesgosos para obtener vistas, reacciones o lograr una megaviralización.
Luego del percance, la joven fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Informes recientes señalan que sufrió fracturas en dos costillas debido a la caída y una fuerte contusión en su cabeza. afortunadamente la pesada estructura no cayó sobre su cuerpo porque podría haber sido mortal.
La mujer quedó bajo observación médica, aunque su estado se reporta como estable. A pesar de que no está en riesgo crítico, los especialistas mantienen vigilancia sobre posibles complicaciones derivadas de las lesiones producidas por el tremendo golpe.
La historia generó miles de comentarios en redes sociales y diario digitales. Muchos usuarios señalaron la imprudencia de poner en riesgo la propia integridad física por lograr un contenido viral. Usuarios expresan desde críticas y memes hasta mensajes de preocupación, destacando que la búsqueda de atención en redes puede llevar a decisiones peligrosas sin considerar las consecuencias.