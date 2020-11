Video: una maestra llora porque "a los chicos no les interesa aprender"

El video de una maestra que llora "porque a esta generación no le interesa aprender" se viralizó y abrió un debate en las redes sociales. "Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada", explica la docente, llorando, a través de una publicación en Facebook.