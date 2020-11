Video escalofriante: empujó a una mujer a las vías del subte

La víctima esperaba en la estación Union Square a las 8.30 del jueves, cuando un desconocido parado detrás la lanzó a los rieles sin decir nada, pocos segundos antes de que llegara el tren.

"Es muy perturbador. Lo vemos esperando, calculando que el tren se acercara a la estación y en el momento oportuno empujó a la víctima a las vías", declaró la Jefa de Tránsito de la policía de Nueva York, la capitana Kathleen O'Reilly, en una conferencia de prensa el jueves por la mañana, según recoge Telemundo 47.

Tras la caída, la mujer sufrió heridas leves, principalmente en la cabeza. Sobrevivió porque cayó justo en el espacio diseñado para proteger a las personas en esos casos.

