Una profesora murió apuñalada por un alumno en plena clase en un colegio de Francia

Según los medios locales, el alumno declaró ante las autoridades policiales que estaba "poseído" y que había oído voces.

"En este momento, nada apunta hacia una pista terrorista. El autor tiene evidentemente trastornos psicológicos", declaró a la AFP una fuente cercana a la investigación.

Los hechos ocurrieron en el colegio católico Santo Tomás de Aquino, donde están escolarizados unos 1.100 alumnos.

"Lo vi frente a la profesora. Estaba muy tranquilo. Se acercó a ella y le clavó un gran cuchillo en el pecho, sin decir nada", detalló Inés, de 16 años, al salir del establecimiento.

Y añadió: "No sabíamos cómo reaccionar. Un alumno abrió la puerta y salimos todos. Yo me fui del establecimiento y el padre de una amiga vino a buscarme, no me sentía segura en el colegio".

"Realmente no conozco a este chico, solo estamos en clase de español juntos, pero nunca hubo un problema entre él y la profesora en clase", contó.

Después de la agresión, los estudiantes fueron aislados durante aproximadamente dos horas en sus aulas antes de salir de la escuela a mediodía, con excepción de los alumnos de secundaria que estaban en clase con la profesora cuando se produjo la agresión.

Es la primera vez que un profesor es abatido en el marco de sus funciones en Francia desde el asesinato del profesor de historia Samuel Paty el 16 de octubre de 2020 en la región parisina.

Paty fue decapitado por un joven refugiado ruso de origen checheno que le reprochó haber mostrado caricaturas del profeta Mahoma en clase.

El ministro de Educación, Pap Ndiaye, viajó a Saint-Jean-de-Luz -ciudad fronteriza con España-, donde celebrará una conferencia de prensa como parte de la investigación del crimen.

Francia profesora apuñalada.jpg Los padres de los alumnos del colegio secundario de Saint-Jean-de-Luz, en el suroeste de Francia, concurrieron al establecimiento alarmados por el crimen

En Twitter hizo referencia a la "inmensa conmoción" provocada por el asesinato de esta profesora y añadió señalando que sus pensamientos iban a "su familia, sus colegas y sus alumnos".

El gobierno, a través de su vocero Olivier Véran, dio su "apoyo" a la comunidad educativa.

La diputada ecologista, Sandrine Rousseau, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de la víctima y a los "trabajadores de la Educación Nacional confrontados a condiciones de trabajo cada vez más difíciles".

Los docentes "están en primera línea frente a una sociedad cada vez más salvaje", tuiteó por su parte Eric Ciotti, presidente del partido de derecha Los Républicanos, quien pidió "revisar la graduación de las penas de menores".

Las agresiones contra docentes son frecuentes en Francia, pero la AFP registró menos de una decena de asesinatos en las últimas cuatro décadas.

En julio de 2014, una maestra de 34 años murió apuñalada por la madre de una alumna en una escuela de Albi (suroeste).

En agosto de 1996, mientras paseaba por la Feria de Dax, en el suroeste del país, un profesor de inglés de 51 años fue asesinado por dos jóvenes, entre ellos uno de sus alumnos que había reprobado el examen de bachillerato.