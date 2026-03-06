La ciencia médica ha dado un paso fundamental para entender la conexión entre el reloj biológico y la prevención de enfermedades crónicas. Una investigación conjunta entre la Universidad de Nantong y la Universidad Jiao Tong de Shanghái, China, analizó a más de 10.000 adultos (en un rango de edad de 20 a 80 años) entre los años 2009 y 2023 y concluyó que existe un tiempo óptimo de sueño para prevenir la diabetes de tipo 2: 7 horas y 19 minutos.
Un estudio realizado en China reveló cuánto tiempo hay que dormir para reducir el riesgo de diabetes
Un extenso estudio realizado en China durante 14 años revela que la precisión en el tiempo de sueño es determinante para regular la glucosa. Tanto el déficit como el exceso de descanso actúan como disparadores de la resistencia a la insulina.
Diabetes y sueño: los peligros de los extremos
El estudio destaca que la relación entre el sueño y la diabetes tipo 2 sigue una curva en forma de "U". Esto significa que los problemas aparecen cuando nos alejamos del punto óptimo, ya sea por falta o por exceso de descanso:
- Déficit de sueño: dormir menos de lo recomendado incrementa la resistencia a la insulina y altera las hormonas que regulan el apetito (leptina y ghrelina), lo que facilita el aumento de peso y eleva la glucemia.
- Exceso de sueño: dormir más de 8 o 9 horas tampoco es saludable. Según los investigadores, el exceso de descanso altera los ritmos circadianos y disminuye la eficiencia del cuerpo para procesar la glucosa, un efecto que se observó con mayor intensidad en mujeres y en adultos de entre 40 y 59 años.
El mito de compensar el sueño los fines de semana
Uno de los puntos más interesantes del trabajo es el análisis del descanso durante los fines de semana. Los científicos determinaron que intentar "recuperar" horas perdidas solo es efectivo si el exceso no supera las dos horas adicionales. Superar ese margen no solo no compensa el daño metabólico previo, sino que puede agravar la desregulación de la insulina.
Para reducir el riesgo de diabetes, los expertos involucrados en el estudio sugieren que el descanso debe considerarse un pilar tan importante como la dieta o el ejercicio. Las claves principales incluyen:
Consistencia: acostarse y levantarse a la misma hora todos los días.
Ambiente: mantener la habitación oscura y libre de dispositivos electrónicos antes de dormir.
Moderación: evitar compensaciones extremas o siestas excesivamente largas que fragmenten el descanso nocturno.
Este hallazgo refuerza la idea de que la prevención de la diabetes tipo 2 no solo ocurre en la cocina o en el gimnasio, sino también, y de manera crucial, en el dormitorio.
El estudio mencionado fue publicado en la revista "Nutrients" bajo el título original: "Association of Sleep Duration and Weekend Sleep Compensation with Insulin Resistance and Glycaemic Control".