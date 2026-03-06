Un estudio realizado en China reveló cuánto tiempo hay que dormir para reducir el riesgo de diabetes

Para reducir el riesgo de diabetes, los expertos involucrados en el estudio sugieren que el descanso debe considerarse un pilar tan importante como la dieta o el ejercicio. Las claves principales incluyen:

Consistencia: acostarse y levantarse a la misma hora todos los días.

Ambiente: mantener la habitación oscura y libre de dispositivos electrónicos antes de dormir.

Moderación: evitar compensaciones extremas o siestas excesivamente largas que fragmenten el descanso nocturno.

Este hallazgo refuerza la idea de que la prevención de la diabetes tipo 2 no solo ocurre en la cocina o en el gimnasio, sino también, y de manera crucial, en el dormitorio.

El estudio mencionado fue publicado en la revista "Nutrients" bajo el título original: "Association of Sleep Duration and Weekend Sleep Compensation with Insulin Resistance and Glycaemic Control".