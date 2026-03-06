Video: encontraron dos ejemplares del pez del fin del mundo en playas mexicanas

Lo que comenzó este miércoles como una caminata recreativa por la costa de Cabo San Lucas, en México, derivó en un evento científico y mediático de escala global. Las hermanas estadounidenses Monica y Katie Pittenger descubrieron una escena que desafía las estadísticas: dos ejemplares de pez remo(oarfish) de casi nueve metros de largo varados en la orilla.
El hallazgo, documentado inicialmente por el medio británico Daily Mail, ha generado un fuerte impacto debido a la extrema rareza de la especie. El pez remo habita normalmente en la zona mesopelágica o "crepúsculo del mar", a profundidades que superan los 900 metros. En estas regiones, donde la luz solar es escasa y la presión es inmensa, estos animales desarrollan sus cuerpos alargados y plateados, permaneciendo lejos del contacto humano durante casi toda su vida.
Pez del fin del mundo: entre la ciencia y la superstición
Más allá del asombro biológico, la aparición de estos "gigantes" suele disparar alarmas en el imaginario colectivo. En la tradición japonesa, el pez remo es conocido como "Ryugu no tsukai", que se traduce literalmente como el "Mensajero del palacio del dios del mar". Según la mitología oriental, estos peces emergen a la superficie para advertir sobre inminentes movimientos telúricos o tsunamis.
Esta creencia cobró una relevancia escalofriante tras el terremoto y tsunami de Japón en 2011. En los meses previos a la tragedia de magnitud 9,1 grados, que se cobró la vida de casi 20.000 personas, se reportó el hallazgo de casi dos decenas de estos ejemplares en las costas niponas. Registros similares se han dado históricamente antes de sismos en regiones tan diversas como Filipinas, India, Tasmania y California.
Peces remo: un fenómeno viral
A raíz de este nuevo hallazgo en México, un video que muestra a la especie en su esplendor -originalmente grabado en 2025- ha vuelto a viralizarse masivamente, alimentando las teorías sobre posibles desastres naturales. Si bien la comunidad científica suele atribuir estas apariciones a cambios en las corrientes marinas, tormentas o enfermedades, la presencia simultánea de dos ejemplares de tal magnitud sigue siendo un hecho casi imposible de ignorar.
Por el momento, las autoridades locales y expertos en biología marina monitorean la zona, mientras turistas y residentes permanecen cautivados por el misterio que estos visitantes de las profundidades han dejado sobre la arena mexicana.