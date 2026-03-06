Video: encontraron dos ejemplares del pez del fin del mundo en playas mexicanas

Esta creencia cobró una relevancia escalofriante tras el terremoto y tsunami de Japón en 2011. En los meses previos a la tragedia de magnitud 9,1 grados, que se cobró la vida de casi 20.000 personas, se reportó el hallazgo de casi dos decenas de estos ejemplares en las costas niponas. Registros similares se han dado históricamente antes de sismos en regiones tan diversas como Filipinas, India, Tasmania y California.

pez remo taiwan 1.jpg Así se ve un pez remo en las profundidades. Este fue visto en Taiwan.

Peces remo: un fenómeno viral

A raíz de este nuevo hallazgo en México, un video que muestra a la especie en su esplendor -originalmente grabado en 2025- ha vuelto a viralizarse masivamente, alimentando las teorías sobre posibles desastres naturales. Si bien la comunidad científica suele atribuir estas apariciones a cambios en las corrientes marinas, tormentas o enfermedades, la presencia simultánea de dos ejemplares de tal magnitud sigue siendo un hecho casi imposible de ignorar.

Por el momento, las autoridades locales y expertos en biología marina monitorean la zona, mientras turistas y residentes permanecen cautivados por el misterio que estos visitantes de las profundidades han dejado sobre la arena mexicana.