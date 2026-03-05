Britney Spears tomó una drástica decisión luego de ser detenida por manejar borracha

De acuerdo con la información difundida por el portal TMZ, la artista de 44 años fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30 de la noche, hora local.

Luego de ser trasladada a una dependencia policial, su ingreso formal al registro de detenidos se realizó durante la madrugada del jueves, aproximadamente a las 3 de la mañana.

Según el informe de arresto, Britney Spears fue liberada poco después mediante un procedimiento conocido como “citación y liberación”, que implica que la persona queda en libertad sin necesidad de pagar una fianza inmediata, pero debe presentarse posteriormente ante la Justicia para responder por el hecho.

En este caso, la intérprete deberá comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se evaluarán los detalles del episodio y las posibles consecuencias legales derivadas de la infracción.

El arresto se produce -además- en un momento particular dentro de su carrera profesional. Hace pocas semanas se conoció que la artista vendió su catálogo musical y otros derechos vinculados a su obra por una suma millonaria que, según estimaciones de la industria, podría rondar los 200 millones de dólares.

Fuente: minutouno.com