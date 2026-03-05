Tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, Britney Spears tomó una drástica y determinante decisión. Luego ser arrestada en el condado de Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol, Britney Spears parece haber tomado una drástica decisión que afecta a sus seguidores: dio de baja su cuenta de Instagram.
Britney Spears tomó una drástica decisión luego de ser detenida por manejar borracha
Tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, Britney Spears tomó una drástica y determinante decisión
Actualmente, al intentar acceder al perfil de la eterna Princesa del Pop -quien hoy tiene 44 años-, la plataforma arroja el error.
Cabe señalar que Britney Spears recuperó su libertad, momento en el cual su red social ya no se encontraba activa.
De acuerdo con la información difundida por el portal TMZ, la artista de 44 años fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30 de la noche, hora local.
Luego de ser trasladada a una dependencia policial, su ingreso formal al registro de detenidos se realizó durante la madrugada del jueves, aproximadamente a las 3 de la mañana.
Según el informe de arresto, Britney Spears fue liberada poco después mediante un procedimiento conocido como “citación y liberación”, que implica que la persona queda en libertad sin necesidad de pagar una fianza inmediata, pero debe presentarse posteriormente ante la Justicia para responder por el hecho.
En este caso, la intérprete deberá comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se evaluarán los detalles del episodio y las posibles consecuencias legales derivadas de la infracción.
El arresto se produce -además- en un momento particular dentro de su carrera profesional. Hace pocas semanas se conoció que la artista vendió su catálogo musical y otros derechos vinculados a su obra por una suma millonaria que, según estimaciones de la industria, podría rondar los 200 millones de dólares.
Fuente: minutouno.com