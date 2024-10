Cómo fue que Britney Spears consiguió casarse consigo misma

Britney Spears compartió una foto en su perfil de Instagram donde se la observa con un vestido de novia. En clave aceptación personal y comunión consigo misma, la artista admitió haberse casado. Considera que si bien algunas personas pueden pensar que esto es vergonzoso, ella asegura que es “lo más brillante que he hecho” .

Luego de tres matrimonios fallidos, Britney reconoce que esta desición sumó a su crecimiento personal. Después de estar envuelta en polémicas constantes relativas a su salud mental y el agobio que le significó que su padre le pusiera trabas en el manejo de su fortuna, poco a poco la vida de la súper estrella parece estabilizarse.

Sin novio, sin marido, vestida de satén y comunicándolo en su red social. A sus 42 años parece haber hallado la calma que precisaba.

Britney comunicó su decisión en un post de Instagram el 20 de octubre. “Lo recuerdo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!” expresó. En su publicación también estuvo presente la canción "Fields of Gold" de Sting. Esta canción romántica la interpreta el líder de The Police.

Tres matrimonios fallidos en el historial de Britney Spears

Según la prensa especializada, a la cantante no se le han conocido nuevas parejas desde su separación de Sam Asghari en mayo del 2024. El actor solicitó el divorcio en agosto de 2023, luego de confirmar su matrimonio en junio del 2022.

Britney estuvo casada con Jason Alexander y Kevin Federline, y con ellos tiene dos hijos: Sean Preston Federline, de 19 años, y Jayden James Federline, de 18.