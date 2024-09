Otra de las elecciones de los estadounidenses es La Casa del Dragón (House of the dragon), basada en uno de los libros de George Martin y parte de su universo literario. La propuesta de La Casa del Dragón se centra 300 años antes de los eventos vistos en Juego de Tronos.

veep foto 1.JPG Veep es una de las series más queridas a pesar del paso del tiempo.

En el tercer puesto se encuentra Veep, especialmente importante en esta época debido al clima político que atraviesa Estados Unidos. En la serie, la senadora Selina Meyer es ascendida inesperadamente a vicepresidenta de los Estados Unidos y el conflicto gira en torno a las dificultades con las que se encuentra en el nuevo cargo.

El show de Larry David, A Descubierto y True Detective no se quedan atrás

El show de Larry David (Curb Your Enthusiasm en inglés) es una propuesta de humor ácido que mezclaba la comedia con el autorretrato, al tratarse de un contenido que gira alrededor de la vida del creador de Seinfeld. Esta propuesta, desde su estreno en el 2000, fue nominada en veinte ocasiones a los premios Emmy y fue ganadora en cinco ocasiones a los Golden Globe.

MV5BOGVkMTM4NzktYmUxMC00M2E3LWJhNzEtMmE0OWJlMmMyYTQzXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ@@._V1_QL75_UX500_CR0,0,500,281_.jpg Larry David, un genio amado por los americanos.

A Descubierto pone el acento en el peligro que significan los drones y la posibilidad de que los mismos, coordinados por grupos especiales, lleven a cabo el propósito de acabar con la vida en el planeta.

El género policiaco no podía faltar en un país que supo ser gestor del cine noir. True Detective lo demuestra al ser elegida nuevamente por el público estadounidense. La serie se estrenó el 12 de enero de 2014 por HBO. Si bien la historia inicial de Rust y Martin está concluida, la propuesta continúa como antología: en cada temporada se cuentan historias independientes con elencos diferentes.

Succession, The Last of Us y Dead Wood: tres opciones que siguen acumulando vistas

The Last of us es una elección que recuerda al drama vivido por la humanidad en la pandemia. Estrenada en enero del 2023, propone un clima postapocalíptico en el que la juventud ocupa un lugar protagónico. Veinte años después de que una pandemia acabase con casi toda la población mundial, las ciudades han sido abandonadas y la naturaleza ha ocupado su lugar.

Succession enseña los dramas y el juego de lealtades de cada miembro de una familia acaudalada: se trata de los Ray, dueña de una cadena de comunicaciones y basada en una familia real del pasado.

Tampoco podía faltar el género del western en un país que atravesó conflictos históricos entre indios y colonos. Dead Wood se estrenó en el 2004 y terminó en el 2006. Aún puede seguir viéndose en plataformas como Hulu, HBO Max y Prime Video. La serie se sitúa en una ciudad minera en pleno contexto de Guerra Civil.

Un infaltable: un drama sobre el béisbol

Fama, poder, gloria y derrotas son algunas palabras relacionadas con De culo y cuesta abajo. La serie que gira alrededor de la vida del lanzador de ligas mayores Kenny Power cuando este personaje termina arruinando su carrera y se retira a su ciudad natal en Carolina del Norte. Allí consigue un trabajo en educación física en la escuela secundaria que estudió, y retornará su amor de secundaria lo que llevará a graciosos conflictos.