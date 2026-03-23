Un avión de pasajeros chocó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia: dos pilotos muertos.

LaGuardia avión bomberos El choque entre un avión de pasajeros y un camión de bomberos provocó la muerte de los dos pilotos y decenas de heridos.

El vuelo siniestrado, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de Air Canada y arribó al aeropuerto LaGuardia, cuando colisionó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de aeronaves que respondía a una emergencia relacionada con un vuelo de United Airlines que había reportado un olor a bordo.

Tras el impacto contra el camión de bomberos, los responsables de la empresa canadiense revelaron que había 76 personas a bordo de avión, cuatro de ellos tripulantes. El sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24, informó que tras el aterrizaje la aeronave viajaba a 39 km/h al momento del impacto contra el camión de bomberos.

"Hoy es un día increíblemente difícil para nuestra aerolínea, nuestros empleados y, lo que es más importante, para las familias y los seres queridos de los afectados por el accidente del vuelo 8646", afirmó el presidente de Jazz Aviation, Doug Clarke a través de un comunicado en redes sociales.

En tanto, un vocero del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York indicó que se recibió un alerta que reportaba el choque de un avión de pasajeros en la pista de aterrizaje, a las 23:38. Al momento de asistir a las víctimas, el tráfico aéreo del aeropuerto LaGuardia fue inmediatamente interrumpido.

Todos los vuelos que partían desde LaGuardia fueron demorados o cancelados por lo menos hasta este lunes por la tarde, según informaron las autoridades de la terminal aérea. En ese sentido, Kathryn García informó que la causa del choque se encuentra en plena investigación, mientras que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ya fue notificada del incidente.

El choque del avión contra el camión de Bomberos

El camión de bomberos circulaba por la pista respondiendo a otra emergencia denunciada por un vuelo de Unlimited Airlines que había informado un olor extraño a bordo. Operarios de la torre de control de LaGuardia pudieron ver cómo la aeronave de Air Canada se acercaba de manera peligrosa directamente a la autobomba, y trataron de advertir al piloto que detuviera el avión, pero no lograron hacerlo a tiempo.

LaGuardia avión accidente

El impacto fue tan violento que el camión de los bomberos volcó, y la trompa del avión quedó destrozada. Algunos pasajeros aseguraron que de un momento a otro todo se convirtió en una escena caótica: "No sabía qué esperar, estábamos durmiendo y aterrizando, y de repente, ¡bum!, me desperté sobresaltado", afirmó una persona, según el informe de tvazteca.com.

La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y de la FAA, organismos que deberán establecer si el accidente se originó por una falla humana, si fue un error de coordinación o tuvo que ver con una cadena de decisiones fatales.