Tragedia en Colombia: se estrelló un Hércules de las Fuerzas Armadas con más de 100 militares

Según lo poco que se pudo saber cuando comenzaba la tarde de este lunes, el avión se estrelló a minutos de haber despegado de Puerto Leguízamo, ubicado en Putumayo, al suroeste de Colombia, de donde partió transportando a más de un centenar de militares.

En su posteo, el funcionario colombiano contó que en el lugar trabajaban varias unidades militares, pero que aún no se había determinado con precisión la cantidad de víctimas fatales, ni las causas del siniestro.