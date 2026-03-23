Tragedia en Colombia: se estrelló un Hércules de las Fuerzas Armadas con más de 100 militares

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente", confirmó este lunes el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, en sus redes sociales.
Según lo poco que se pudo saber cuando comenzaba la tarde de este lunes, el avión se estrelló a minutos de haber despegado de Puerto Leguízamo, ubicado en Putumayo, al suroeste de Colombia, de donde partió transportando a más de un centenar de militares.
En su posteo, el funcionario colombiano contó que en el lugar trabajaban varias unidades militares, pero que aún no se había determinado con precisión la cantidad de víctimas fatales, ni las causas del siniestro.
Sánchez Suárez también sumó que se activaron todos los protocolos de atención, tanto para las víctimas como para sus familias, y que en paralelo se inició la investigación correspondiente sobre lo que puede haber ocasionado el siniestro del avión Hércules.
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