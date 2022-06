Ucrania golpea fuerte la mesa antes de ingresar a la Unión Europea.

"Necesitamos el estatus de candidato a miembro de la UE: no un candidato a candidatos, no un candidato potencial u otro sustituto. Llevamos mucho tiempo jugando a este juego y sabemos cómo funciona. Somos gente sencilla y modesta que estará satisfecha con el estatus estándar habitual de candidatos a miembro de la UE y no se debe inventar nada especial para nosotros", advirtió Kuleba.

El ministro se explayó: "Esta es una posición no solo del gobierno sino también de la sociedad civil. Me gustaría agradecer a más de 200 organizaciones públicas y no gubernamentales (me han dicho que este es el mayor número en la historia) que se unieron en una campaña de promoción y firmaron a finales de junio una solicitud abierta a los gobiernos extranjeros pidiendo que Ucrania sea candidata a miembro de la UE".

Según el ministro, hay países de la UE escépticos a la hora de otorgar a Ucrania el estatus de candidato, de acuerdo con un artículo del sitio Ukrinform.

"Intentan seducirnos con algunas alternativas. El estatus de candidato es la última barrera psicológica de los países escépticos de la UE que debemos superar", puntualizó con respecto a la solicitud que firmara el presidente Volodímir Zelenski firmó una solicitud para la membresía de Ucrania en la Unión Europea el 28 de febrero de 2022.

Durante una visita a Kiev el 20 de abril, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que la Comisión Europea anunciaría las primeras conclusiones sobre el estatus de candidato de Ucrania a finales de junio, después de lo cual el tema estaría en la agenda del Consejo, recuerda el sitio mencionado.

Hungría apunta contra Zelenski

El estilo de Ucrania a la hora de pedir ayuda es lo que molesta por ejemplo a Hungría y así lo dejaron en claro funcionarios de esa nación: el canciller Peter Szijjarto, expresó su acuerdo con el presidente del parlamento de su país, Laszlo Kover, cuando criticó al presidente ucraniano, Zelenski, por supuestamente dirigirse fuera de tono a líderes internacionales y aseguró que padece de problemas mentales, según la interpretación del sitio Actualidad.RT.

"Mientras decenas de miles de personas en Hungría han estado trabajando en los últimos meses para ayudar a la Ucrania devastada por la guerra y al pueblo ucraniano, los políticos ucranianos siguen hablando de Hungría en tonos inaceptables, provocándonos, diciendo mentiras e intentando desprestigiarnos. No han hablado ni una sola vez con voz de agradecimiento", señaló Szijjarto en su cuenta de Facebook.

De manera tal que el canciller llegó a una conclusión clara: "Todo esto hace que Laszlo Kover tenga toda la razón, aunque los ucranianos se indignen por ello".

Anteriormente, Kover afirmó en una entrevista televisada que Zelenski "tiene un problema personal y psicológico" en su actitud hacia los líderes internacionales.

"Desde que tengo uso de razón y desde que observo la política mundial, no recuerdo que un dirigente de un país necesitado de ayuda y en apuros se haya atrevido a mantener un tono semejante con nadie, como lo ha hecho el presidente Zelenski no solo con Hungría, sino incluso con el canciller alemán (Olaf Scholz)", dijo el alto cargo.

Kover añadió: "Generalmente, quien necesita ayuda la pide con educación; por supuesto, con obstinación, con persistencia, pero siempre solo pide, nunca exige y, desde luego, nunca amenaza. Las amenazas suelen lanzarse contra los enemigos, pero rara vez contra aquellos a los que se quiere ganar como amigos".

Esas declaraciones valieron la réplica del asesor del jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podolyak, cuando aseguró que "Hungría "no entiende lo que está en juego en la guerra, mantiene una posición caníbal y vergonzosamente cambia las almas de los niños ucranianos fallecidos aceite y pan de jengibre".