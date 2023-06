Titanic: así luce hoy el barco a más de 100 años de su naufragio

►TE PUEDE INTERESAR: El Titanic, 99 años después

Titanic 2.jpg

¿Cómo luce hoy el Titanic?

La apariencia actual del Titanic sigue siendo un misterio para muchas personas, y es por ello que la empresa OceanGate Expeditions comenzó a vender paquetes para visitar los restos de este barco.

Los restos del Titanic yacen en el fondo marino a unas 350 millas náuticas de la costa de Terranova (Canadá), pero los restos de la embarcación se están deteriorando tan rápidamente bajo el agua y podría desaparecer por completo en los próximos 40 años.

Lost Necklace From Wreckage Of RMS Titanic Discovered After 111 Years

Ahora un grupo de expertos reveló algunas imágenes creadas en 3D que incluyen las estalactitas de óxido en la proa, el número de serie en una hélice y un agujero sobre el lugar donde se encontraba la gran escalera.

El objetivo de esta recreación es que ayuden a esclarecer lo sucedido en el naufragio que acabó con la vida de casi 1.500 personas en 1912 en el Océano Atlántico.

Titanic Wreckage 2023 - A 3D Scan Of The Stern Of The Ship (700,000 photos)

El trabajo fue realizado en 2022 por Magellan Ltd, una empresa de cartografía de aguas profundas, y Atlantic Productions, que actualmente se encuentra realizando un documental sobre el proyecto.

“La profundidad, casi 4.000 metros, representa un reto, y además hay corrientes en el lugar, y no se nos permite tocar nada para no dañar el pecio”, aseguró Gerhard Seiffert, uno de los responsables de Magellan Ltd.