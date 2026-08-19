Se puso la máscara de Chucky y salió a asustar: "¿Estás lista para morir?"

Un hombre ataviado con una máscara de Chucky causó pánico en las calles de Filadelfia, Estados Unidos, al acosar a transeúntes que se encontraban dentro de un negocio de venta de donas. La policía cree que el sospechoso es un hombre de entre 16 y 20 años, y continúa todavía en su busca.
El hecho ocurrió pasadas las 5, cuando el joven ingresó a un Dunkin' Donuts, llevando puesta la "máscara distintiva al estilo de Halloween del muñeco Chucky", pero se le negó el servicio debido a su comportamiento errático, según declaró el lunes Jason Smith, capitán de la Policía de Filadelfia, ante los periodistas.
15 minutos de terror
Lo que podría haber sido una anécdota simpática pasó rápidamente a ser algo más peligroso, ya que el enmascarado comenzó a correr hacia las personas presentes, mientra filmaba el momento. De hecho, el joven comenzó a perseguir a un trabajador que tenía un chaleco refractario.
Pero, no contento con sus acciones hasta el momento, el "muñeco maldito" decidió acercarse a una mujer que corría por las inmediaciones del negocio. "Él sostuvo el teléfono móvil frente a ella y, en ese momento, le preguntó: '¿Estás lista para morir?'", dijo Smith al describir el encuentro de la mujer.
"[Ella] se sorprendió, y el hombre le preguntó de nuevo: '¿Estás lista para morir?'. Claramente no estaba lista para morir, así que salió corriendo", añadió el agente, revelando que ella se lesionó la pierna al intentar huir y "gritaba pidiendo ayuda".
Chucky, pateado
El hombre enfrenta cargos por amenazas terroristas, acoso, agresión, puesta en peligro temeraria e intimidación, señaló Smith. El agente reveló que el individuo también enfrentará un cargo relacionado con armas, ya que mantenía el brazo derecho a la espalda al lanzar la amenaza a la corredora, a pesar de que en el video de vigilancia del lugar no se observa un arma.
Jameka, una testigo, relató que intentó advertir a la corredora de que alguien la estaba molestando. "Empecé a hacerle señas desde el otro lado de la intersección y a decirle: 'Oye, hay alguien detrás de ti, mira hacia atrás'", declaró a WPVI. Jameka contó que encaró al hombre enmascarado y le propinó una patada en el pecho.
La policía todavía se encuentra buscando al joven para llevarlo ante la justicia.
En pocas palabras
- Máscara de Chucky: un hombre asustó a transeúntes en Filadelfia, huyendo de la policía.
- Amenaza terrorista: persiguió a una corredora preguntándole "¿Estás lista para morir?".
- Búsqueda policial: el sospechoso, de entre 16 y 20 años, sigue siendo buscado por las autoridades.