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Filadelfia

Se puso la máscara de Chucky y salió a asustar: "¿Estás lista para morir?"

Un hombre con una máscara de Chucky asustó a transeúntes en Filadelfia, y lanzó una amenaza contra una corredora

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
El enmascarado aterrorizó a una corredora.

El enmascarado aterrorizó a una corredora.

Un hombre ataviado con una máscara de Chucky causó pánico en las calles de Filadelfia, Estados Unidos, al acosar a transeúntes que se encontraban dentro de un negocio de venta de donas. La policía cree que el sospechoso es un hombre de entre 16 y 20 años, y continúa todavía en su busca.

El hecho ocurrió pasadas las 5, cuando el joven ingresó a un Dunkin' Donuts, llevando puesta la "máscara distintiva al estilo de Halloween del muñeco Chucky", pero se le negó el servicio debido a su comportamiento errático, según declaró el lunes Jason Smith, capitán de la Policía de Filadelfia, ante los periodistas.

15 minutos de terror

El hombre de la m&aacute;scara de Chucky es intensamente buscado por la polic&iacute;a.

El hombre de la máscara de Chucky es intensamente buscado por la policía.

Lo que podría haber sido una anécdota simpática pasó rápidamente a ser algo más peligroso, ya que el enmascarado comenzó a correr hacia las personas presentes, mientra filmaba el momento. De hecho, el joven comenzó a perseguir a un trabajador que tenía un chaleco refractario.

Pero, no contento con sus acciones hasta el momento, el "muñeco maldito" decidió acercarse a una mujer que corría por las inmediaciones del negocio. "Él sostuvo el teléfono móvil frente a ella y, en ese momento, le preguntó: '¿Estás lista para morir?'", dijo Smith al describir el encuentro de la mujer.

"[Ella] se sorprendió, y el hombre le preguntó de nuevo: '¿Estás lista para morir?'. Claramente no estaba lista para morir, así que salió corriendo", añadió el agente, revelando que ella se lesionó la pierna al intentar huir y "gritaba pidiendo ayuda".

Chucky, pateado

El hombre enfrenta cargos por amenazas terroristas, acoso, agresión, puesta en peligro temeraria e intimidación, señaló Smith. El agente reveló que el individuo también enfrentará un cargo relacionado con armas, ya que mantenía el brazo derecho a la espalda al lanzar la amenaza a la corredora, a pesar de que en el video de vigilancia del lugar no se observa un arma.

Jameka, una testigo, relató que intentó advertir a la corredora de que alguien la estaba molestando. "Empecé a hacerle señas desde el otro lado de la intersección y a decirle: 'Oye, hay alguien detrás de ti, mira hacia atrás'", declaró a WPVI. Jameka contó que encaró al hombre enmascarado y le propinó una patada en el pecho.

La policía todavía se encuentra buscando al joven para llevarlo ante la justicia.

En pocas palabras

  • Máscara de Chucky: un hombre asustó a transeúntes en Filadelfia, huyendo de la policía.
  • Amenaza terrorista: persiguió a una corredora preguntándole "¿Estás lista para morir?".
  • Búsqueda policial: el sospechoso, de entre 16 y 20 años, sigue siendo buscado por las autoridades.
Resumen generado por Thinkindot AI

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