Se puso la máscara de Chucky y salió a asustar: "¿Estás lista para morir?"

Pero, no contento con sus acciones hasta el momento, el "muñeco maldito" decidió acercarse a una mujer que corría por las inmediaciones del negocio. "Él sostuvo el teléfono móvil frente a ella y, en ese momento, le preguntó: '¿Estás lista para morir?'", dijo Smith al describir el encuentro de la mujer.

"[Ella] se sorprendió, y el hombre le preguntó de nuevo: '¿Estás lista para morir?'. Claramente no estaba lista para morir, así que salió corriendo", añadió el agente, revelando que ella se lesionó la pierna al intentar huir y "gritaba pidiendo ayuda".

"Chucky" look-alike terrorizes people in Philadelphia, police manhunt underway.



Credit: Philadelphia Police Station pic.twitter.com/n1eklOlrhO — TMZ (@TMZ) August 18, 2026

Chucky, pateado

El hombre enfrenta cargos por amenazas terroristas, acoso, agresión, puesta en peligro temeraria e intimidación, señaló Smith. El agente reveló que el individuo también enfrentará un cargo relacionado con armas, ya que mantenía el brazo derecho a la espalda al lanzar la amenaza a la corredora, a pesar de que en el video de vigilancia del lugar no se observa un arma.

Jameka, una testigo, relató que intentó advertir a la corredora de que alguien la estaba molestando. "Empecé a hacerle señas desde el otro lado de la intersección y a decirle: 'Oye, hay alguien detrás de ti, mira hacia atrás'", declaró a WPVI. Jameka contó que encaró al hombre enmascarado y le propinó una patada en el pecho.

La policía todavía se encuentra buscando al joven para llevarlo ante la justicia.