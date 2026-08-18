Disfrazados de repartidores de PedidosYa: así fue el ataque a Nadia Beller en Bolivia

Antecedentes

Los investigadores analizan la participación del detenido en la planificación del crimen. Cerimedo mantuvo una relación de pareja con la víctima en el pasado, y los medios locales reportaron denuncias cruzadas por un conflicto personal durante las últimas semanas. Las autoridades revisan las imágenes para establecer el vínculo exacto con los agresores.

Se conoció el video del ataque a tiros contra Nadia Beller, la abogada y activista señalada como expareja de Fernando Cerimedo



El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Horas después, la Policía detuvo al exasesor de Milei… pic.twitter.com/dfV32H1vN7 — eldoce (@eldoceoficial) August 18, 2026

El detenido dirige el medio La Derecha Diario. El estratega de comunicación también asesora al presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. El argentino ganó notoriedad por su participación en campañas políticas como la de Jair Bolsonaro en Brasil o sus acciones contra la reforma constitucional en Chile. Cerimedo protagonizó discusiones públicas con dirigentes del Movimiento Al Socialismo en el pasado reciente.