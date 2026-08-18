Disfrazados de repartidores de PedidosYa: así fue el ataque a Nadia Beller en Bolivia

La Justicia de Bolivia detuvo a Fernando Cerimedo por el ataque contra su expareja. Las autoridades arrestaron al ex asesor del presidente Javier Milei en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo intentaba viajar hacia Buenos Aires al momento de la captura.
El video del ataque
Las cámaras de seguridad de un edificio grabaron el momento exacto de la agresión. El video muestra a dos personas vestidas como repartidores de delivery. Los sospechosos llevaban cascos de moto para ocultar sus rostros. Los supuestos sicarios interceptaron a Nadia Beller durante la noche del lunes en la zona norte de Santa Cruz: uno de los agresores sacó un arma para disparar tres veces contra la mujer.
Los médicos trasladaron a la víctima de urgencia hacia un centro de salud, donde la abogada permanece internada con pronóstico reservado. Las fuerzas de seguridad llevaron a Cerimedo a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y quedó a disposición del sistema judicial.
Antecedentes
Los investigadores analizan la participación del detenido en la planificación del crimen. Cerimedo mantuvo una relación de pareja con la víctima en el pasado, y los medios locales reportaron denuncias cruzadas por un conflicto personal durante las últimas semanas. Las autoridades revisan las imágenes para establecer el vínculo exacto con los agresores.
El detenido dirige el medio La Derecha Diario. El estratega de comunicación también asesora al presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. El argentino ganó notoriedad por su participación en campañas políticas como la de Jair Bolsonaro en Brasil o sus acciones contra la reforma constitucional en Chile. Cerimedo protagonizó discusiones públicas con dirigentes del Movimiento Al Socialismo en el pasado reciente.
En pocas palabras
- Investigación en Bolivia: Detuvieron a Fernando Cerimedo por el ataque a su expareja, Nadia Beller.
- Modus operandi: Los atacantes se disfrazaron de repartidores de PedidosYa y usaron cascos para ocultar su identidad.
- Contexto judicial: Cerimedo, exasesor de Javier Milei, intentaba huir del país al momento de su captura.