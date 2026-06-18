Se casaba el sábado 20 de junio, pero murió en su despedida de soltera

Sara Ceccantini (2) Una de las fotos de Sara Ceccantini en Grecia antes de la tragedia.

Qué dice la Policía de Grecia

El accidente continúan bajo investigación. Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la posibilidad de que uno de los vehículos haya invadido el carril contrario, aunque hasta el momento no existe una reconstrucción oficial de lo ocurrido.

La Policía griega abrió una causa por homicidio para determinar las responsabilidades en el hecho. De momento no trascendieron detenciones ni imputaciones.

Luego del choque, algunos medios locales señalaron que el conductor del vehículo que habría provocado el impacto dio positivo en un test de alcoholemia. Sin embargo, esa versión fue desmentida por las autoridades. “Se realizaron todas las pruebas necesarias a los dos conductores de los vehículos intervinientes, sin que se encontraran rastros de consumo de alcohol”, aclaró la portavoz policial Konstantia Dimoglidou.

Sara Ceccantini y Luca Bugilialli

Sara Ceccantini vivía en la ciudad italiana de Arezzo, era licenciada en Economía y trabajaba en una planta industrial de Prada Group en la región de Toscana. El próximo 20 de junio iba a casarse con su pareja, Luca Bugialli, de 34 años. Juntos tenían una hija de tres años.