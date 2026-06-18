Se casaba el sábado 20 de junio, pero murió en su despedida de soltera

Sara Ceccantini, una ciudadana italiana que tenía previsto casarse el próximo sábado en su país natal, murió durante su despedida de soltera en Grecia. La noche del domingo viajaba en un vehículo con chofer junto a dos amigas que se dirigían a cenar cuando fueron embestidos violentamente por otro auto. La mujer ocupaba uno de los asientos traseros, el sector que recibió el mayor impacto.
Como consecuencia directa del choque, Sara Ceccantini sufrió graves heridas. En cambio, las otras tres personas que viajaban en el vehículo se encuentran fuera de peligro.
Los servicios de emergencia griegos acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a Ceccantini al centro médico de Mykonos. Pero su complejo estado obligó a evaluar la posibilidad de derivarla a un hospital de Atenas, pero finalmente no pudo concretarse por la gravedad de las lesiones. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la mujer murió pocas horas después.
Qué dice la Policía de Grecia
El accidente continúan bajo investigación. Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la posibilidad de que uno de los vehículos haya invadido el carril contrario, aunque hasta el momento no existe una reconstrucción oficial de lo ocurrido.
La Policía griega abrió una causa por homicidio para determinar las responsabilidades en el hecho. De momento no trascendieron detenciones ni imputaciones.
Luego del choque, algunos medios locales señalaron que el conductor del vehículo que habría provocado el impacto dio positivo en un test de alcoholemia. Sin embargo, esa versión fue desmentida por las autoridades. “Se realizaron todas las pruebas necesarias a los dos conductores de los vehículos intervinientes, sin que se encontraran rastros de consumo de alcohol”, aclaró la portavoz policial Konstantia Dimoglidou.
Sara Ceccantini vivía en la ciudad italiana de Arezzo, era licenciada en Economía y trabajaba en una planta industrial de Prada Group en la región de Toscana. El próximo 20 de junio iba a casarse con su pareja, Luca Bugialli, de 34 años. Juntos tenían una hija de tres años.