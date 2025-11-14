Rusia le envió un mensaje directo a Estados Unidos, le pidió que evite acciones que puedan desestabilizar la zona “en torno a Venezuela” y el Caribe. La advertencia llegó después de que el Pentágono anunciara ayer una nueva operación militar "Lanza del Sur" contra el narcotráfico en Latinoamérica.
Rusia pide que Estados Unidos no desestabilice la región
Estados Unidos, Rusia y Venezuela aumentan la tensión en el Caribe tras el nuevo anuncio militar del Pentágono. Qué puede pasar y por qué afecta a la región
Desde Moscú, el vocero Dmitri Peskov afirmó que esperan que todo se haga respetando el derecho internacional. También remarcó que ese respeto “está en un estado lamentable en muchos lugares del mundo”. El mensaje llega en un momento de máxima tensión geopolítica y con fuerte impacto en la región.
“Southern Spear”: la nueva operación de Estados Unidos en América Latina
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmó la puesta en marcha de la operación “Southern Spear” (Lanza del Sur). Aunque no dio grandes detalles, explicó que estará a cargo del Comando Sur, responsable de las acciones militares de Estados Unidos en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
Esta iniciativa se suma al despliegue que Washington mantiene frente a la costa de Venezuela, donde ya opera el portaaviones USS Gerald Ford junto a destructores y buques anfibios. Desde mediados de agosto, este movimiento viene acompañado de amenazas al gobierno de Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca considera “ilegítimo”.
El Pentágono ya destruyó cerca de 20 embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, presuntamente dedicadas al tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. “El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, afirmó Hegseth.
Rusia y Venezuela refuerzan su alianza estratégica
Mientras tanto, Rusia puso en vigencia su Acuerdo de Asociación Estratégica con Venezuela, que incluye cooperación política, económica y de seguridad. El presidente Vladímir Putin ya lo ratificó, al igual que Maduro.
Aunque Moscú negó haber recibido una petición formal de ayuda militar venezolana, ambos gobiernos aseguran que avanzan en una colaboración “provechosa”, que seguiría creciendo.
Fuente: EFE.