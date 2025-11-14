Rusia pide que Estados Unidos no desestabilice la región

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1989094923497316430?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989094923497316430%7Ctwgr%5E4dfbaaa487ef752fa890cdf8fa13f09df408f838%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-11-14%2Frusia-eeuu-venezuela-narcotrafico%2F&partner=&hide_thread=false President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Esta iniciativa se suma al despliegue que Washington mantiene frente a la costa de Venezuela, donde ya opera el portaaviones USS Gerald Ford junto a destructores y buques anfibios. Desde mediados de agosto, este movimiento viene acompañado de amenazas al gobierno de Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca considera “ilegítimo”.

El Pentágono ya destruyó cerca de 20 embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, presuntamente dedicadas al tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. “El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, afirmó Hegseth.

Rusia y Venezuela refuerzan su alianza estratégica

Mientras tanto, Rusia puso en vigencia su Acuerdo de Asociación Estratégica con Venezuela, que incluye cooperación política, económica y de seguridad. El presidente Vladímir Putin ya lo ratificó, al igual que Maduro.

Aunque Moscú negó haber recibido una petición formal de ayuda militar venezolana, ambos gobiernos aseguran que avanzan en una colaboración “provechosa”, que seguiría creciendo.