Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, hospitalizado tras accidente de automóvil

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, sufrió un accidente de automóvil en New Hampshire y fractura de vértebra. Está fuera de peligro

Por UNO
El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Sarah Yenesel.

El ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado el sábado por la noche después de un accidente de automóvil en el estado de New Hampshire. El choque le provocó la fractura de una vértebra y otras lesiones, según confirmó su portavoz personal, Michael Ragusa.

Según informa EFE, Giuliani, de 81 años, circulaba por una autopista cuando se detuvo para asistir a una mujer víctima de violencia doméstica. Llamó al 911 y permaneció junto a ella hasta que llegó la ayuda, explicó Ragusa en redes sociales.

El accidente de Giuliani en carretera

Tras retomar su viaje, el vehículo de Giuliani fue impactado por detrás a gran velocidad. El ex alcalde de Nueva York sufrió la fractura de una vértebra torácica, lesiones en la pierna y el brazo izquierdo, además de contusiones y cortes. Aunque los detalles del lugar exacto del siniestro no se han dado a conocer, Ragusa aclaró que el accidente no fue un ataque dirigido.

El hijo de Giuliani, Andrew, jefe del Grupo de Trabajo del Mundial de la FIFA 2026 en la Casa Blanca, agradeció los mensajes de apoyo. En un mensaje publicado en redes sociales, escribió: “Como hijo, me siento honrado de tener un papá al que puedo llamar el tipo más duro que he visto”.

La trayectoria del exalcalde de Nueva York

Rudy Giuliani se hizo conocido en los años 80 y 90 como fiscal en Nueva York antes de ser elegido alcalde de la ciudad, cargo que ocupó entre 1994 y 2001. En 2008 intentó sin éxito llegar a la presidencia de Estados Unidos y más tarde fue asesor cercano de Donald Trump durante su primer mandato.

En los últimos años, su figura se ha visto dañada por la difusión de teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020. Giuliani fue inhabilitado para ejercer como abogado en Nueva York y Washington D.C., y en 2023 se declaró en quiebra tras ser condenado a pagar más de 145 millones de dólares por difundir información falsa contra trabajadores electorales de Georgia.

Pese al grave accidente de automóvil, el entorno del exalcalde asegura que se encuentra estable y recuperándose en el hospital.

