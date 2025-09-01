Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, hospitalizado tras accidente de automóvil

El hijo de Giuliani, Andrew, jefe del Grupo de Trabajo del Mundial de la FIFA 2026 en la Casa Blanca, agradeció los mensajes de apoyo. En un mensaje publicado en redes sociales, escribió: “Como hijo, me siento honrado de tener un papá al que puedo llamar el tipo más duro que he visto”.

La trayectoria del exalcalde de Nueva York

Rudy Giuliani se hizo conocido en los años 80 y 90 como fiscal en Nueva York antes de ser elegido alcalde de la ciudad, cargo que ocupó entre 1994 y 2001. En 2008 intentó sin éxito llegar a la presidencia de Estados Unidos y más tarde fue asesor cercano de Donald Trump durante su primer mandato.

En los últimos años, su figura se ha visto dañada por la difusión de teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020. Giuliani fue inhabilitado para ejercer como abogado en Nueva York y Washington D.C., y en 2023 se declaró en quiebra tras ser condenado a pagar más de 145 millones de dólares por difundir información falsa contra trabajadores electorales de Georgia.

Pese al grave accidente de automóvil, el entorno del exalcalde asegura que se encuentra estable y recuperándose en el hospital.