La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará para obligar al Departamento de Justicia a entregar todos los documentos vinculados al caso del financista Jeffrey Epstein, condenado por abusos de menores. La iniciativa es impulsada por Thomas Massie, legislador de los republicanos de Kentucky, y Ro Khanna, demócrata de California, pese a las resistencias iniciales dentro del propio oficialismo.
Republicanos impulsan una votación clave por los archivos de Epstein
El Congreso de Estados Unidos votaría sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Tensiones entre Donald Trump y republicanos
Según informa EFE, Massie aseguró que confía en reunir los votos necesarios para superar cualquier intento de veto, lo que implica el apoyo de dos tercios de los miembros de la Cámara. Según declaró a ABC News, podría haber “un diluvio de republicanos”, con más de 100 votos a favor de la propuesta.
La presión política se intensificó luego de que el Congreso publicara más de 20.000 documentos del expediente Epstein. Entre ellos, correos que mencionan a Donald Trump y que sugieren que el hoy presidente habría pasado “horas” con una de las víctimas.
Donald Trump se involucra y pide apoyar la difusión total
Pese a que en un primer momento se habló de resistencia desde la Casa Blanca, Donald Trump salió a presionar públicamente a los republicanos para que voten a favor de revelar todos los archivos.
En su red TruthSocial escribió que el Partido Republicano “no tiene nada que esconder” y acusó a los demócratas de usar el caso para dañar su gestión.
El mandatario también negó cualquier vínculo delictivo con Epstein, quien murió en prisión en 2019. Aseguró que las menciones en correos son inventadas y reiteró que quiere transparencia total.
Divisiones dentro de los republicanos
Aunque Trump busca alinear a todo el partido, no convence a todos los republicanos. La flamante congresista demócrata Adelita Grijalva se convirtió esta semana en la firma 218 necesaria para forzar la votación, incluso sin el apoyo de los líderes de la Cámara.
Khanna estima que unos 40 republicanos votarán a favor, aunque admite que los mensajes de Donald Trump han frenado apoyos en sectores más cercanos a la Casa Blanca. “Somos básicamente Massie y yo contra la Casa Blanca”, afirmó.