Republicanos impulsan una votación clave por los archivos de Epstein

Donald Trump se involucra y pide apoyar la difusión total

Pese a que en un primer momento se habló de resistencia desde la Casa Blanca, Donald Trump salió a presionar públicamente a los republicanos para que voten a favor de revelar todos los archivos.

israel donald trump hamas efe 1 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a presionar públicamente a los republicanos para que voten a favor de revelar todos los archivos (Archivo). Crédito: EFE/ Francis Chung.

En su red TruthSocial escribió que el Partido Republicano “no tiene nada que esconder” y acusó a los demócratas de usar el caso para dañar su gestión.

El mandatario también negó cualquier vínculo delictivo con Epstein, quien murió en prisión en 2019. Aseguró que las menciones en correos son inventadas y reiteró que quiere transparencia total.

Divisiones dentro de los republicanos

Aunque Trump busca alinear a todo el partido, no convence a todos los republicanos. La flamante congresista demócrata Adelita Grijalva se convirtió esta semana en la firma 218 necesaria para forzar la votación, incluso sin el apoyo de los líderes de la Cámara.

Khanna estima que unos 40 republicanos votarán a favor, aunque admite que los mensajes de Donald Trump han frenado apoyos en sectores más cercanos a la Casa Blanca. “Somos básicamente Massie y yo contra la Casa Blanca”, afirmó.