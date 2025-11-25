Rechazo latino a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos

Migración, miedo a deportaciones y percepción del futuro

La encuesta revela que el temor a la deportación se mantiene en aumento: 52% de los latinos teme que él mismo o alguien cercano pueda ser expulsado del país. En marzo ese número había sido del 56% y, al inicio del primer mandato de Trump, estaba en 42%, lo que confirma una preocupación creciente.

En términos generales, el 70% desaprueba la gestión del presidente y el 65% rechaza sus medidas de inmigración. La economía tampoco recibe buenas calificaciones: el 61% de los latinos siente que las políticas económicas empeoraron sus condiciones.

La mitad de los hispanos en Estados Unidos, una población que ronda los 60 millones de personas, dice tener dificultades para pagar alimentos, vivienda o atención médica.

Aunque la mayoría tiene una visión negativa del rumbo del país, las expectativas están divididas: el 50% cree que la economía personal puede mejorar el próximo año.

El apoyo entre latinos se desgasta para Donald Trump

Incluso dentro de quienes apoyaron a Donald Trump se ve un retroceso. El 81% de sus votantes latinos aprueba su gestión, pero esta cifra cayó desde el 93% registrado al inicio del segundo mandato. En contraste, casi todos los votantes latinos de Kamala Harris desaprueban al presidente.