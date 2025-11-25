Una reciente encuesta del Pew Research Center muestra un escenario crítico para Donald Trump entre la comunidad latina en Estados Unidos. Según el estudio, 4 de cada 5 latinos (80%) sienten que las políticas del presidente perjudican directamente a los hispanos. Además, el 71% asegura que se ha excedido en las deportaciones, según EFE.
Rechazo latino a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos
La investigación se realizó entre 8.046 adultos, de los cuales 4.923 son latinos, y compara cómo evalúan su situación durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump respecto a su primera administración (2017-2021).
Noé-Bustamante, investigador de Pew, señaló que cada vez más latinos perciben una postura “demasiado agresiva” en materia migratoria. Esta tendencia se registra independientemente de la afiliación política, algo que marca un cambio dentro del propio electorado hispano republicano.
Migración, miedo a deportaciones y percepción del futuro
La encuesta revela que el temor a la deportación se mantiene en aumento: 52% de los latinos teme que él mismo o alguien cercano pueda ser expulsado del país. En marzo ese número había sido del 56% y, al inicio del primer mandato de Trump, estaba en 42%, lo que confirma una preocupación creciente.
En términos generales, el 70% desaprueba la gestión del presidente y el 65% rechaza sus medidas de inmigración. La economía tampoco recibe buenas calificaciones: el 61% de los latinos siente que las políticas económicas empeoraron sus condiciones.
La mitad de los hispanos en Estados Unidos, una población que ronda los 60 millones de personas, dice tener dificultades para pagar alimentos, vivienda o atención médica.
Aunque la mayoría tiene una visión negativa del rumbo del país, las expectativas están divididas: el 50% cree que la economía personal puede mejorar el próximo año.
El apoyo entre latinos se desgasta para Donald Trump
Incluso dentro de quienes apoyaron a Donald Trump se ve un retroceso. El 81% de sus votantes latinos aprueba su gestión, pero esta cifra cayó desde el 93% registrado al inicio del segundo mandato. En contraste, casi todos los votantes latinos de Kamala Harris desaprueban al presidente.