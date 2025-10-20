Quién es Rodrigo Paz Pereira, el presidente electo de Bolivia

rodrigo paz nuevo presidente bolivia El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Rodrigo Paz Pereira, de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula, Edmand "El Capitán" Lara, venció al exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga, con un 54,6% de los votos.

Rodrigro Paz Pereira: "Capitalismo para todos"

Rodrigo Paz Pereira dijo que podrá en práctica su promesa de “capitalismo para todos”.

“Para entender la nueva realidad, el ‘Capitalismo para Todos’ fue una interpretación de necesidades sobre las organizaciones de la sociedad boliviana, la economía, la vinculación con este Estado que tranca todo y que no permite ser viables en nuestro país”, explicó.

El programa económico de Rodrigo Paz Pereira se articula en torno al crecimiento con equidad, descentralización productiva y reforma judicial, además de proponer el modelo “50/50” de distribución fiscal entre el Gobierno central y las regiones, así como la digitalización del Estado y una reforma constitucional que elimine la reelección presidencial.

En cuanto a lo social, defiende la autonomía de los pueblos indígenas dentro de un marco republicano, además de buscar fortalecer la educación técnica, así como la transición energética.

Cuando Newsweek Argentina le preguntó a Paz “dónde se ubica ideológicamente”, el ganador del balotaje respondió: “Donde me ubicó el pueblo boliviano. ‘Capitalismo para todos’ significa una economía que sea en beneficio de las grandes mayorías, con la centralidad del capital como un eje de desarrollo para lo que quieren las familias. La familia quiere un techo, quiere comer, quiere salud, quiere educación, quiere que le faciliten la vida”.

“El 15% de la economía nacional es formal y el 85% es informal. Hay un problema: En Bolivia, hace unos meses atrás teníamos cerca de 10 mil millones de pesos bolivianos en lo que llaman el `colchón bank` (bajo en colchón”); hoy día estamos hablando de cerca de 9.500 millones. O sea, están empezando a solventar con sus ahorros, sacando sus dólares del colchón para paliar la crisis”, definió.

Un economista que nació en Santiago de Compostela

El senador Rodrigo Paz Pereira no es nuevo en la política ya que fue diputado y alcalde. De profesión economista.

Nació en España, por el exilio de sus padres hace 58 años. Es hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora.

Rodrigo Paz Pereira Elecciones Bolivia El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, un economista liberal de 58 años.

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Rodrigo Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares en Bolivia.

Es economista y tiene estudios en relaciones internacionales, además de una amplia experiencia en el sector público al haber sido diputado, concejal, alcalde de la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

Para llegar a la Alcaldía de Tarija, Rodrigo Paz Pereira derrotó en las elecciones municipales de 2015 al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), entonces liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019).

En 2019, fue parte de la llamada Coordinadora de la Defensa de la Democracia que exigió que haya una segunda vuelta electoral, en medio de las denuncias de un fraude a favor del entonces mandatario Morales y en desmedro de Carlos Mesa en los fallidos comicios generales de ese año, posteriormente anulados.