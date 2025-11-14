¿Qué pasa con las visas H-1B? Walmart frena contrataciones en Estados Unidos

Aunque el Gobierno afirma que la medida busca evitar abusos, especialistas advierten que podría afectar la competitividad y el crecimiento de los negocios, y en consecuencia, la creación de empleo en Estados Unidos.

Actualmente, más de 2.000 empleados de Walmart trabajan con visas H-1B, especialmente en áreas tecnológicas donde compite directamente con Amazon en el comercio online.

¿A quién impacta más?

Los mayores afectados son profesionales altamente calificados del extranjero, con un impacto notable en trabajadores de India, quienes lideran la cantidad de solicitudes aprobadas.

Pero la medida también genera incertidumbre para argentinos y latinos con perfiles técnicos que ven en Estados Unidos una oportunidad de desarrollo profesional.