¿Qué pasa con las visas H-1B? Walmart frena contrataciones en Estados Unidos

Walmart, el mayor empleador del sector privado en Estados Unidos, decidió pausar las ofertas laborales para candidatos extranjeros que necesitan visas H-1B. La compañía confirmó esta medida a CNN, marcando un cambio fuerte en la estrategia de contratación de grandes corporaciones en un contexto de políticas migratorias más duras impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
La noticia es relevante para miles de profesionales que buscan trabajar en Estados Unidos, incluyendo argentinos que ya están instalados o planean vivir y progresar allí. Las visas H-1B permiten contratar talento altamente calificado para puestos que no se logran cubrir con mano de obra local.
La nueva tarifa de las visas H-1B
El cambio llega después de que Trump anunció un arancel de US$ 100.000 para este tipo de visas, lo que aumenta los costos para las empresas que dependen del programa.
Aunque el Gobierno afirma que la medida busca evitar abusos, especialistas advierten que podría afectar la competitividad y el crecimiento de los negocios, y en consecuencia, la creación de empleo en Estados Unidos.
Actualmente, más de 2.000 empleados de Walmart trabajan con visas H-1B, especialmente en áreas tecnológicas donde compite directamente con Amazon en el comercio online.
¿A quién impacta más?
Los mayores afectados son profesionales altamente calificados del extranjero, con un impacto notable en trabajadores de India, quienes lideran la cantidad de solicitudes aprobadas.
Pero la medida también genera incertidumbre para argentinos y latinos con perfiles técnicos que ven en Estados Unidos una oportunidad de desarrollo profesional.