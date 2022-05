Tensión diplomática

Para el Papa Francisco los "ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia" llevaron a que Vladimir Putin invadiera Ucrania

Por otro lado, el máximo líder de la Iglesia católica reiteró su deseo de ir a Moscú y reunirse con Putin. "Me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero tanta brutalidad ¿cómo no detenerla?", manifestó.