El papa Francisco afirmó que podría viajar a Moscú para pedir a Putin el fin de la guerra

Francisco aclaró sobre el pedido: "No hemos tenido hasta ahora respuestas y estamos insistiendo", y remarcó que "Vladimir Putin no puede y no quiere hacer este encuentro en este momento".

Al ser consultado sobre un posible viaje suyo a la capital ucraniana. "A Kiev por ahora no voy. Antes debo ir a Moscú, encontrar a Putin". "Incluso yo soy solo un sacerdote. ¿Qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta...", se esperanzó.

papa francisco Rusia - Ucrania.jpg Guerra Rusia - Ucrania: el papa Francisco exhibió y besó una bandera de Ucrania cuadno sucedió la masacre de Bucha. Foto: NA

La intervención del papa Franisco en la guerrra Rusia - Ucrania

Francisco se refirió a su intervención durante el conflicto Rusia - Ucrania y afirmó que llamó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "el primer día de la guerra" y que luego quiso "hacer un gesto claro que viera todo el mundo" con su visita de ese día a la embajada rusa ante el Vaticano.

A su vez, el Papa no mostró un respaldo pleno a la entrega de armas a Ucrania ya que consideró que "lo que está claro es que en esta guerra se están probando armas":

"Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otras cosas. Las guerras se hacen para esto: para probar las armas que hemos producido", denunció.

El papa Francisco cerró la puerta a cualquier encuentro por el momento con el patriarca ortodoxo ruso Cirilo, aliado de Vladimir Putin, con quien tenía "un encuentro ya en agenda el 14 de junio en Jerusalén".

"Hablé con él 40 minutos por Zoom. Los primeros veinte con un papel en la mano me leyó todas las justificaciones de la guerra. Lo escuché y le dije que de eso no entiendo nada. El Patriarca no puede transformarse en el monaguillo de Putin", advirtió.

