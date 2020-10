Niño rayó un auto con su bicicleta y su gesto fue ejemplar

En Curitiba, al sur de Brasil, Benicio estaba andando en bicicleta con su papá Marcel cuando perdió el equilibrio y sin querer dañó un auto.

En el portal Globo 1, el chico contó que cuando volvía a su casa pensó en pagar el arreglo con la plata que sus padres le regalaron y tenía ahorrada. Marcel reveló que su hijo estaba "decepcionado" y quería resolver el tema lo antes posible.

benicio.jpg Benicio, de 7 años, fue el niño que conmovió con su mensaje.

Entonces, decidió redactar un mensaje: "Buen día. Golpeé su auto. Me caí de la bicicleta. Aquí está el teléfono de mi padre", decía l papel.

El niño protagonista de la historia declaró con madurez que nunca quiso "escapar" de su responsabilidad. "En ese momento pensé: 'Voy a dejar de andar en bicicleta y eso es todo, mi vida como ciclista se acabó'. Pasé años ahorrando y lo iba a gastar en una pequeña cosa", afirmó Benicio.

El propietario del auto, Marcelo Martins, subió una foto de la nota a Twitter: "¿Cómo es posible enojarse con este niño?" preguntó sumando 355 mil me gusta y 42 mil retuits.

https://twitter.com/cecastilhos/status/1305190737798103044 Gente como ficar bravo com essa criança que bateu no meu carro? pic.twitter.com/hBaIOC0oBM — Cé gatilhos (@cecastilhos) September 13, 2020

Marcelo le dijo a su vecino Benicio que no debía pagar nada. "A veces pensamos que alguien que golpea tu auto puede salir corriendo pero me pareció un gesto de dulzura y mucha honestidad. Miré por todas partes, el auto estaba un poco sucio y ni me di cuenta. Si no fuera por la nota, ni me enteraba", manifestó a Rede Paranaense de Comunicação (RPC).

El padre se mostró orgulloso de su hijo. "Siempre fue un niño muy bueno, cariñoso y preocupado por los demás. No sabe si quiere ser juez o no porque teme que en el futuro los jueces sean reemplazado por robots. Siempre fue un niño muy correcto", expresó a Globo 1.