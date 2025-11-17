Desde Miami hasta San Diego, las escuelas de Estados Unidos enfrentan una fuerte baja en la cantidad de estudiantes de familias inmigrantes. En muchos casos, padres deportados o que regresaron por miedo a las políticas migratorias de Donald Trump, obligaron a sus hijos a abandonar la escuela. Otros se han mudado a otras ciudades del país, escapando de los operativos
Menos estudiantes inmigrantes en las escuelas de Estados Unidos
Las escuelas de Estados Unidos pierden a miles de estudiantes inmigrantes por deportaciones y cierre de fronteras. El impacto para familias latinas
El cambio demográfico
Hay menos familias que llegan desde otros países y menos chicos cruzando la frontera. Distritos escolares que históricamente recibían miles de alumnos nuevos hoy reportan cifras mínimas.
En Miami-Dade, uno de los distritos con más latinos, ingresaron apenas 2.550 estudiantes del exterior este año, frente a casi 14.000 del ciclo anterior. Años atrás fueron más de 20.000.
Para Luisa Santos, miembro de la junta escolar y ex alumna inmigrante, es “una triste realidad”. La baja ya recortó 70 millones de dólares en el presupuesto del distrito.
Esta reducción golpea especialmente a las escuelas públicas tradicionales, que ya venían perdiendo matrícula por el auge de colegios privados y educación en el hogar.
Paradójicamente, los alumnos inmigrantes habían sostenido la financiación en los últimos años gracias al dinero asignado por cada nuevo estudiante.
Afecta a comunidades en expansión
En Albertville, Alabama, donde la comunidad hispana impulsó el crecimiento económico durante décadas, el panorama cambió por completo.
El distrito tiene 60% de alumnos hispanos, pero su academia para recién llegados no está recibiendo a nadie nuevo. Con menos matrícula, el superintendente Bart Reeves estima que perderá al menos 12 docentes.
Fuente: AP News.