Menos estudiantes inmigrantes en las escuelas de Estados Unidos

En Miami-Dade, uno de los distritos con más latinos, ingresaron apenas 2.550 estudiantes del exterior este año, frente a casi 14.000 del ciclo anterior. Años atrás fueron más de 20.000.

Para Luisa Santos, miembro de la junta escolar y ex alumna inmigrante, es “una triste realidad”. La baja ya recortó 70 millones de dólares en el presupuesto del distrito.

Esta reducción golpea especialmente a las escuelas públicas tradicionales, que ya venían perdiendo matrícula por el auge de colegios privados y educación en el hogar.

Paradójicamente, los alumnos inmigrantes habían sostenido la financiación en los últimos años gracias al dinero asignado por cada nuevo estudiante.

Afecta a comunidades en expansión

En Albertville, Alabama, donde la comunidad hispana impulsó el crecimiento económico durante décadas, el panorama cambió por completo.

El distrito tiene 60% de alumnos hispanos, pero su academia para recién llegados no está recibiendo a nadie nuevo. Con menos matrícula, el superintendente Bart Reeves estima que perderá al menos 12 docentes.