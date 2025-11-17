Inicio Mundo Inmigrantes
Inmigración

Menos estudiantes inmigrantes en las escuelas de Estados Unidos

Las escuelas de Estados Unidos pierden a miles de estudiantes inmigrantes por deportaciones y cierre de fronteras. El impacto para familias latinas

Por UNO
Estudiantes en una escuela de Estados Unidos (Archivo). Las escuelas de Estados Unidos enfrentan una fuerte baja en la cantidad de estudiantes de familias inmigrantes. Crédito: EFE/EPA/ Cristobal Herrera-Ulashkevich.

Estudiantes en una escuela de Estados Unidos (Archivo). Las escuelas de Estados Unidos enfrentan una fuerte baja en la cantidad de estudiantes de familias inmigrantes. Crédito: EFE/EPA/ Cristobal Herrera-Ulashkevich.

Desde Miami hasta San Diego, las escuelas de Estados Unidos enfrentan una fuerte baja en la cantidad de estudiantes de familias inmigrantes. En muchos casos, padres deportados o que regresaron por miedo a las políticas migratorias de Donald Trump, obligaron a sus hijos a abandonar la escuela. Otros se han mudado a otras ciudades del país, escapando de los operativos

estudiantes escuela estados unidos freepik 1
Esta reducci&oacute;n golpea especialmente a las escuelas p&uacute;blicas tradicionales. Cr&eacute;dito: Freepik.

Esta reducción golpea especialmente a las escuelas públicas tradicionales. Crédito: Freepik.

El cambio demográfico

Hay menos familias que llegan desde otros países y menos chicos cruzando la frontera. Distritos escolares que históricamente recibían miles de alumnos nuevos hoy reportan cifras mínimas.

En Miami-Dade, uno de los distritos con más latinos, ingresaron apenas 2.550 estudiantes del exterior este año, frente a casi 14.000 del ciclo anterior. Años atrás fueron más de 20.000.

Para Luisa Santos, miembro de la junta escolar y ex alumna inmigrante, es “una triste realidad”. La baja ya recortó 70 millones de dólares en el presupuesto del distrito.

Esta reducción golpea especialmente a las escuelas públicas tradicionales, que ya venían perdiendo matrícula por el auge de colegios privados y educación en el hogar.

Paradójicamente, los alumnos inmigrantes habían sostenido la financiación en los últimos años gracias al dinero asignado por cada nuevo estudiante.

Afecta a comunidades en expansión

En Albertville, Alabama, donde la comunidad hispana impulsó el crecimiento económico durante décadas, el panorama cambió por completo.

El distrito tiene 60% de alumnos hispanos, pero su academia para recién llegados no está recibiendo a nadie nuevo. Con menos matrícula, el superintendente Bart Reeves estima que perderá al menos 12 docentes.

Fuente: AP News.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar