Lo encontraron disfrazado de colegiala en el baño de mujeres de una escuela de señoritas

El hombre fue identificado como Walter César Solís Calero. La subdirectora del centro educativo fue quien alertó sobre su presencia, pensando que era una estudiante, a la que solicitó que saliera del baño, tras lo cual su identidad salió a la luz.

Peruano-disfrazado-en-baño-de-mujeres-3.jpg El peruano de 42 años encontrado en el baño de mujeres de un colegio de señoritas.

Luego de su detención, la Policía de la ciudad peruana revisó su celular y encontró fotos con uniformes de otras instituciones educativas.

Los padres de familia de las alumnas de la escuela llegaron a la dependencia policial para exigir que el sujeto sea investigado y no sea liberado. El director de la I.E. Rosa de América explicó que el hombre adujo en su defensa que le gustaba tomarse fotos y se investigará si hubo vulneración a menores de edad.

El sujeto quedó detenido en la comisaría El Tambo. Según el diario peruano El Popular, se esperaba la presencia de un representante del Ministerio Público para corroborar las imágenes del celular del sujeto y se investiga si ha generado algún daño. La Policía informó que el sujeto no registra antecedentes penales ni policiales.

Peruano disfrazado en baño de mujeres 2.jpg El sujeto capturado, en la comisaría de la localidad peruana.

Una madre de una alumna del instituto señalò que representantes del Ministerio Público no habrían querido recibir la denuncia hecha por los agraviados y que el hombre de 42 años podría salir en libertad en las próximas horas. "Lo indignante es que la Fiscalía no ha querido aceptar la denuncia y eso no es justo. Ahora no sabemos si ha hecho tocamientos a nuestras niñas o ha tomado forografías", agregó la mujer.