Las latinas siguen teniendo los salarios más bajos en Estados Unidos, y en California la brecha es aún peor

El estudio revela que una latina con licenciatura gana 28 dólares por hora, menos que los hombres latinos (34 dólares), las mujeres blancas (33) y los hombres blancos (43).

En promedio, las latinas reciben 17 dólares por hora, frente a los 28 dólares de los hombres blancos. Esta diferencia equivale a más de un millón de dólares perdidos durante la vida laboral, dinero que podría destinarse a vivienda, salud o ahorro familiar.

La edad también influye: las jóvenes de 16 a 24 años ganan 92 centavos por cada dólar de un hombre blanco, mientras que las mayores de 55 a 64 años solo reciben 53 centavos.

En California, la brecha salarial es la más profunda

Las diferencias varían según el origen. Las mujeres de ascendencia guatemalteca y hondureña ganan poco más de 50 centavos por cada dólar de un hombre blanco, mientras que las chilenas y argentinas alcanzan los 80.

En California, donde vive la mayor comunidad latina de Estados Unidos, las mujeres hispanas ganan apenas 49 centavos por cada dólar, la brecha más amplia del país.

“Estas disparidades no son accidentales, sino estructurales”, advirtió Amada Armenta, directora del LPPI, quien subrayó que lograr la equidad salarial fortalecería a las familias, las comunidades y a toda la economía estadounidense.