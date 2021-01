Las cuatro cartas que dejó la mujer que mató a sus 5 hijos y se suicidó

El terrible hecho pasó el 8 de diciembre pasado pero las cuatro cartas, entre ellas una dirigida a su marido, se dieron a conocer ahora. Todas fueron escritas a mano, cada una con un título diferente. En ellas, la asesina relata sus razones y explica cómo asesinó a los niños.

Las misivas fueron guardadas por la Oreanna Myers en bolsas con cierre hermético. Tres de ellas fueron encontradas pegadas con cinta en el vidrio del asiento del pasajero del auto del esposo, Brian Bumgarner.

Cartas de Oreanna Myers, la mujer que asesinó a sus hijos

"A quien la encuentre primero

Usted necesita llamar a Brian Bumgarner. Él es padre e hijo. Usted necesita llamar a Raven, ella es la madre de Shaun y Riley. Si alguien por favor llama a mi madre, díganle que lo siento, esto fue solo culpa mía y de nadie más. Mis demonios ganaron sobre mí y no hay vuelta atrás. Lo siento tanto que no fui lo suficientemente fuerte. Gracias. XOXO. OAM".

"Mi confesión

Le he disparado a los niños en la cabeza. Le prendí fuego a la casa. Me he disparado en la cabeza. Lo siento. La salud mental es algo serio. Espero que algún día alguien ayude a otras como yo. La salud mental es algo con lo que no se puede bromear ni tomar a la ligera. Cuando alguien suplique y pida ayuda a gritos, por favor ayuden a esa persona. Usted puede salvar una o más vidas. Gracias. OAM".

"Testamento"

Esta tercera carta no fue divulgada a la prensa porque las autoridades consideraron que era muy "personal". Lo que sí revelaron es que junto a las iniciales de la mujer "OAM" había huellas de sangre.

"Carta al esposo

En el piso del auto del marido, la asesina dejó la cuarta nota. También escrita a mano y con rastros de sangre en el papel: "XOXO. Lo siento mucho, Brian. No fui lo suficientemente fuerte ni para ti ni para esta familia. Lo siento por este crimen malvado. No fui lo suficientemente fuerte para pelear contra estos demonios. Chasquido. Crujido. Explosión. Tan deprimida. El corazón entumecido. Mi alma completamente hecha pedazos. Siento que te he fallado. Siento que le fallé a nuestros hermosos niños. Siento que no fui lo suficientemente fuerte. OAM".

Oreanna Myers crimen aberrante 1.jpg Las cuatro cartas aterradoras que dejó Oreanna Myers, la mujer que mató a sus 5 hijos y se suicidó

Haiken Jirachi Myers, de un año, Arikyle Nova Myers, de tres años, Kian Myers, de cuatro, Riley James Bumgarner, de seis, y Shaun Dawson Bumgarner, de siete años, son los niños que fueron hallados muertos dentro de la casa. El cuerpo de la mujer, con un tiro en la cabeza, fue hallado fuera.