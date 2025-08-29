La Unión Europea prepara garantías de seguridad para Ucrania

La guerra en Ucrania y los últimos ataques

El encuentro europeo estuvo marcado por el trasfondo de nuevos ataques rusos contra Kiev, ocurridos el miércoles y jueves. Al menos 23 civiles murieron, según cifras iniciales de las autoridades ucranianas. Entre los blancos alcanzados se encontraba la propia delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana.

union europea rusia ucrania efe 1 La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ayer jueves mostrando los daños del bombardeo a la sede en Ucrania. Crédito: EFE/EPA/Olivier Hoslet.

Kallas condenó los bombardeos, asegurando que demuestran que Vladimir Putin se burla de cualquier esfuerzo diplomático de paz. “Lo que entiende Rusia es la presión, por eso debemos incrementarla”, subrayó.

Ucrania, sanciones y el papel de Estados Unidos

La representante destacó que la Unión Europea avanza en un decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú, que podría anunciarse a fines de septiembre. Estas medidas se centrarán en el sector energético, los servicios financieros y restricciones similares a las impuestas por Estados Unidos, que han limitado fuertemente el acceso ruso al capital internacional.

Con la guerra todavía activa y los ataques en aumento, Europa busca dejar claro que la seguridad de Ucrania será una prioridad incluso después de que llegue la paz.