La Unión Europea prepara garantías de seguridad para Ucrania

La Unión Europea busca garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra. Ataques rusos en Kiev aceleran sanciones y nuevas medidas de defensa

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Crédito: EFE/EPA/Thomas Traasdahl.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó este viernes que el bloque debe prepararse para garantizar la seguridad de Ucrania “el día después” de que se alcance un acuerdo de paz. Sus declaraciones llegaron en la antesala de la reunión informal de ministros de Defensa europeos celebrada en Copenhague.

Unión Europea y el día después de la guerra

Según informa EFE, Kallas explicó que la contribución de la Unión Europea incluye la misión de entrenamiento, la misión militar y el respaldo a la industria de defensa de Ucrania. El objetivo ahora es redefinir el mandato de esas operaciones para que estén listas en cuanto se firme un acuerdo de paz.

La diplomática también señaló que incluso los países considerados neutrales pueden participar en estas garantías de seguridad. Sobre la posibilidad de desplegar tropas en territorio ucraniano, advirtió que cada Estado miembro debe decidir de manera independiente, aunque confirmó que las conversaciones siguen abiertas. “Es crucial estar preparados para el día después”, enfatizó.

La guerra en Ucrania y los últimos ataques

El encuentro europeo estuvo marcado por el trasfondo de nuevos ataques rusos contra Kiev, ocurridos el miércoles y jueves. Al menos 23 civiles murieron, según cifras iniciales de las autoridades ucranianas. Entre los blancos alcanzados se encontraba la propia delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana.

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ayer jueves mostrando los daños del bombardeo a la sede en Ucrania. Crédito: EFE/EPA/Olivier Hoslet.

Kallas condenó los bombardeos, asegurando que demuestran que Vladimir Putin se burla de cualquier esfuerzo diplomático de paz. “Lo que entiende Rusia es la presión, por eso debemos incrementarla”, subrayó.

Ucrania, sanciones y el papel de Estados Unidos

La representante destacó que la Unión Europea avanza en un decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú, que podría anunciarse a fines de septiembre. Estas medidas se centrarán en el sector energético, los servicios financieros y restricciones similares a las impuestas por Estados Unidos, que han limitado fuertemente el acceso ruso al capital internacional.

Con la guerra todavía activa y los ataques en aumento, Europa busca dejar claro que la seguridad de Ucrania será una prioridad incluso después de que llegue la paz.

