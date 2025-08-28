Inicio Mundo Unión Europea
Ataques rusos en Kiev dañaron oficinas de la Unión Europea

La Unión Europea promete más sanciones a Rusia tras un ataque en Kiev que dañó su delegación y dejó 14 muertos, incluidos tres menores

Por Jimena Díaz
La presidenta de la Unión Europea

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, hoy jueves. Crédito: EFE/EPA/Olivier Hoslet.

Un nuevo ataque aéreo contra Kiev dejó al menos 14 muertos, entre ellos tres menores, y afectó directamente a la delegación de la Unión Europea (UE) en la capital. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó estar “horrorizado” por los bombardeos y advirtió que “la UE no se intimidará”.

Costa compartió imágenes que muestran ventanas destrozadas y oficinas dañadas, asegurando que la agresión de Rusia solo refuerza la determinación europea de apoyar a Ucrania y a su población, informó EFE.

Reacciones desde Bruselas y Londres

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el ataque al señalar que dos misiles impactaron a escasos 50 metros de la misión diplomática europea. Calificó el hecho como “el ataque con misiles y drones más mortífero contra Kiev desde julio” y anunció que la Unión Europea prepara más sanciones contra Rusia.

Von der Leyen recalcó que el Kremlin busca aterrorizar a la población civil y que “ninguno de los empleados comunitarios resultó herido”. Además, adelantó que Europa avanza en el uso de activos rusos congelados para financiar la defensa y reconstrucción de Ucrania.

En paralelo, el ministro británico de Exteriores, David Lammy, convocó al embajador ruso en Londres para exigir explicaciones por los ataques en Kiev.

El Kremlin responde y la Unión Europea endurece su postura

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó las acusaciones y sostuvo que las Fuerzas Armadas rusas solo atacan infraestructura militar. Acusó a Ucrania de bombardear instalaciones civiles, incluidas refinerías que abastecen al ejército ruso.

Desde el Parlamento Europeo, Roberta Metsola expresó solidaridad con la delegación en Kiev y destacó que “el pueblo ucraniano merece vivir en paz”. En la misma línea, la alta representante Kaja Kallas afirmó que “mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles”.

Las autoridades ucranianas confirmaron que las labores de rescate siguen en curso, con la posibilidad de que más víctimas aparezcan bajo los escombros. El presidente Volodímir Zelenski quien se reunió la semana pasada con Trump y líderes europeos, pidió apoyo internacional urgente y denunció que los ataques buscan “sembrar el terror” en Kiev.

