La tormenta Jerry podría convertirse en huracán y amenaza a islas del océano Atlántico

De acuerdo con el pronóstico del NHC, Jerry podría desplazarse cerca o al norte de las Islas de Sotavento hacia finales de esta semana, generando lluvias intensas y ráfagas de viento.

El sistema se intensificaría aún más entre el viernes y el sábado, alcanzando categoría 2 mientras se mueve al este de Bermudas sobre aguas abiertas.

Estados Unidos: sin amenaza directa

El NHC indicó que no se espera que Jerry afecte directamente al territorio continental de Estados Unidos, ya que un frente frío sobre la costa este podría desviarlo hacia el mar.

Sin embargo, los meteorólogos advirtieron que las tormentas de fin de temporada, que suelen formarse en el golfo de México y el Caribe occidental, representan mayor riesgo para Estados Unidos debido a su cercanía con tierra firme.

“Estas condiciones son típicas de octubre. Las tormentas que surgen en el Caribe tienen más probabilidad de generar impactos peligrosos”, explicó Phil Klotzbach, investigador de la Universidad Estatal de Colorado.

Pronóstico extendido: posibles nuevas tormentas en el Caribe

Los expertos mantienen la vigilancia sobre un sistema de baja presión que podría desarrollarse en el suroeste del golfo de México hacia el fin de la semana.

Se anticipa la formación de una amplia zona de clima tormentoso a mediados de octubre en la región occidental del Caribe, un fenómeno conocido como la “Gira Centroamericana”, asociado históricamente con tormentas de fin de temporada.

Aunque aún es pronto para confirmar si esta actividad generará un nuevo huracán, el NHC y los centros regionales de monitoreo mantendrán vigilancia continua durante todo octubre.